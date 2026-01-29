Comió decenas de cucarachas y gusanos para ganar una serpiente, se desplomó y murió

A la competición y banquete de cucarachas se presentaron una treintena de concursantes "y a ningún otro le pasó nada" ni se sintió indispuesto, por lo que la muerte pudo deberse a una reacción alérgica u otra circunstancia.

cucarachas, estados unidos Se cree que fue una reacción alérgica la que terminó desencadenando la muerte de este hombre.

En el concurso, el premio era la pitón, que se le regalaba a aquel individuo que ingería mayor cantidad de cucarachas y otros insectos en un total de cuatro minutos.

"Todos los participantes en la competición eran conscientes de lo que estaban haciendo y habían firmado un documento aceptando la responsabilidad" derivada de su participación en esta "única y poco ortodoxa competición", indicó en un comunicado Luke Lirot, abogado.

El consumo de insectos, cada vez más aceptado en el mundo

El consumo de insectos (entomofagia) gana aceptación global como fuente de proteína sostenible y nutritiva, impulsado por la necesidad de alternativas a la carne convencional.

Actualmente, más de 2.000 millones de personas, principalmente en África, Asia y Latinoamérica, ya incluyen insectos en su dieta, siendo grillos, orugas y gusanos de la harina los más populares. La noticia del fallecimiento de este estadounidense no causó nada para impedirla.

Las cucarachas se comen principalmente en China, donde son un manjar popular frito o asado, y también se usan en medicina tradicional; en Tailandia y Camboya, donde se venden fritas en mercados callejeros.