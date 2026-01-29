En el año 2012, un hombre que ganó el primer premio en un concurso de comer cucarachas vivas en el sur de Florida (EE.UU.) murió poco después de ingerir docenas de estos insectos, además de gusanos y larvas, cuando se disponía a recoger el premio: una pitón valuada en 700 dólares.
Comió decenas de cucarachas y gusanos para ganar una serpiente, se desplomó y murió
La historia del fallecimiento de este hombre puso el foco sobre el consumo de insectos. ¿Cuántas cucarachas se comió?
Desde entonces, la historia del fallecimiento de Edward Archbold, un estadounidense de 32 años, es cada tanto recordada como una de las más absurdas.
El estadounidense que murió por comer decenas de cucarachas
Archbold se comió 20 insectos y ganó la pitón hembra Ivory Ball, valuada en 700 dólares. Pero antes de abandonar el lugar del certamen, vomitó y sufrió un colapso. Fue trasladado de urgencia al hospital Broward Health North, pero murió poco después.
A la competición y banquete de cucarachas se presentaron una treintena de concursantes "y a ningún otro le pasó nada" ni se sintió indispuesto, por lo que la muerte pudo deberse a una reacción alérgica u otra circunstancia.
En el concurso, el premio era la pitón, que se le regalaba a aquel individuo que ingería mayor cantidad de cucarachas y otros insectos en un total de cuatro minutos.
"Todos los participantes en la competición eran conscientes de lo que estaban haciendo y habían firmado un documento aceptando la responsabilidad" derivada de su participación en esta "única y poco ortodoxa competición", indicó en un comunicado Luke Lirot, abogado.
El consumo de insectos, cada vez más aceptado en el mundo
El consumo de insectos (entomofagia) gana aceptación global como fuente de proteína sostenible y nutritiva, impulsado por la necesidad de alternativas a la carne convencional.
Actualmente, más de 2.000 millones de personas, principalmente en África, Asia y Latinoamérica, ya incluyen insectos en su dieta, siendo grillos, orugas y gusanos de la harina los más populares. La noticia del fallecimiento de este estadounidense no causó nada para impedirla.
Las cucarachas se comen principalmente en China, donde son un manjar popular frito o asado, y también se usan en medicina tradicional; en Tailandia y Camboya, donde se venden fritas en mercados callejeros.