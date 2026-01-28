El nombre femenino que fue furor en los '40 pero hace 20 años nadie elige

De los datos del RENAPER, el registro Nacional de las Personas, surge información para determinar cuáles fueron los más usados en cada década en Argentina. Entre muchas curiosidades acerca de las preferencias de los distintos nombres, hay una que tiene que ver con un nombre de mujer, que apareció a principios del siglo pasado, llegó a ser furor a mitad del siglo XX y -con el tiempo- cayó en desuso. El nombre en cuestión es Primitiva.

Nombres de bebé Freepik.

Uso del nombre Primitiva en Argentina

La primera vez que aparece registro del nombre Primitiva es en 1922. Tuvo su pico de popularidad en 1947, cuando más de ¡50 bebés! recibieron ese nombre. Sin embargo, poco a poco, fue decayendo, y desde hace más de 20 años que nadie lo usa. La última persona registrada con el nombre Primitiva nació en el año 2001.