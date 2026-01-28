El nombre femenino que fue furor en los '40 pero hace 20 años nadie elige

Los nombres de bebé son, generalmente, elección -y responsabilidad- de los padres, quienes buscan una forma de llamar a sus hijos que les resulte agradable al oído, o que tenga un significado importante para ellos (sin descontar tradiciones familiares). El gusto por los diferentes nombres ha ido cambiando en la Argentina, donde se ponen de moda algunos y se dejan de usar otros.
De los datos del RENAPER, el registro Nacional de las Personas, surge información para determinar cuáles fueron los más usados en cada década en Argentina. Entre muchas curiosidades acerca de las preferencias de los distintos nombres, hay una que tiene que ver con un nombre de mujer, que apareció a principios del siglo pasado, llegó a ser furor a mitad del siglo XX y -con el tiempo- cayó en desuso. El nombre en cuestión es Primitiva.
Uso del nombre Primitiva en Argentina
La primera vez que aparece registro del nombre Primitiva es en 1922. Tuvo su pico de popularidad en 1947, cuando más de ¡50 bebés! recibieron ese nombre. Sin embargo, poco a poco, fue decayendo, y desde hace más de 20 años que nadie lo usa. La última persona registrada con el nombre Primitiva nació en el año 2001.
Qué significa el nombre Primitiva
El nombre Primitiva es de origen latino, y tiene un significado muy ligado a la idea de lo primero y original. Proviene del latín primitivus, que significa “primero en su género”, “originario” o “antiguo”.
Como nombre propio femenino, Primitiva se interpreta como “la primera”, o “la originaria”. Además tiene una carga simbólica fuerte: remite a lo esencial, lo auténtico y lo fundacional.
Primitiva fue relativamente frecuente en España y en América Latina entre los siglos XIX y principios del XX, especialmente por influencia religiosa. El nombre está vinculado a Santa Primitiva, una mártir cristiana de los primeros siglos, lo que impulsó su uso en contextos católicos.