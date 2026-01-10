Qué significa el nombre proveniente del hebreo "Benjamín"

El origen etimológico de los nombres

Su significado cultural y simbólico

Su evolución histórica

Su relación con tradiciones religiosas, sociales y familiares

Dentro de esta disciplina, el análisis de nombres de personas se conoce específicamente como antroponimia. Gracias a la antroponimia, hoy se pueden rastrear nombres como Benjamín hasta sus raíces hebreas y comprender el valor que tenían en las antiguas civilizaciones.

Qué significa el nombre "Benjamín"

Benjamín aparece por primera vez en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Es el hijo menor del patriarca Jacob y Raquel, y da origen a la tribu de Benjamín, una de las doce tribus de Israel.

benjamin Para la antroponimia, el nombre Benjamín significa "hijo predilecto", derivado del hebreo.

Históricamente, esta tribu tuvo un rol destacado: de ella provino Saúl, el primer rey del pueblo de Israel. Esto reforzó la asociación del nombre con ideas de liderazgo, cercanía al poder y protección divina. Además, según el diccionario de los nombres, puede referirse al "hijo preferido" o "hijo de la derecha de Beniamín"

Con el paso de los siglos, el nombre se difundió desde el hebreo al latín (Benjaminus) y luego a distintas lenguas europeas, manteniendo su forma y significado esencial.

A lo largo del tiempo, Benjamín se consolidó como un nombre clásico y atemporal. En la actualidad es muy elegido en países de habla hispana y en otras regiones del mundo, valorado por su fuerte raíz histórica.

Desde el enfoque onomástico y cultural, el nombre también suele asociarse con: