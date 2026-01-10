Video: se filmaron manejando por la vereda, los engancharon y ahora enfrentan una causa penal

Embed - Les pareció gracioso: manejaron con una camioneta por la vereda en Mendoza

Además de la multa de tránsito que le cabe al conductor, todos están acusados penalmente por el delito de conducción temeraria previsto en el artículo 193 bis del Código Penal.

Un festejo de Año Nuevo que terminó con hombres de casi 50 años manejando por la vereda

El video fue filmado en la mañana del 1 de enero a las 7.30, mientras circulaban por una zona residencial de Guaymallén. Al parecer, los hombres volvían de un festejo de Año Nuevo.

En la grabación, que fue publicada en redes sociales, se puede que los hombres van a bordo de una camioneta, estilo utilitario, a toda velocidad por una angosta vereda, riendo, tocando la bocina y filmándose.

Lo que a ellos les pareció una broma asustó a los vecinos e indignó a quienes vieron el video.

video camioneta por la vereda en guaymallen Capturas del video de los hombres manejando por la vereda en Guaymallén.

El municipio de Guaymallén decidió que el propietario de la camioneta será multado con la pena correspondiente al concurso de infracciones: $600.000 y la quita de la licencia de conducir, con prohibición para volver a sacarla.

Según explicó el funcionario Ignacio Conte, este lunes se concretará la aplicación de la multa y se notificará a la agencia nacional para que proceda con el resto de la sanción.

Por otra parte, el caso ya fue judicializado. El área de Investigaciones del Ministerio de Seguridad identificó a 3 de los 4 ocupantes del vehículo e inició la compulsa por conducción temeraria en la Oficina Fiscal N°2 de Guaymallén, donde continuará el proceso.

La pena que arriesgan los protagonistas del video de la camioneta

El delito por el que se acusa a los protagonistas del video de la camioneta está tipificado en el artículo 193 bis del Código Penal.

El mismo establece que será reprimido con prisión de 6 meses a 3 años e inhabilitación especial para conducir por el doble del tiempo de la condena, el conductor que creare una situación de peligro para la vida o la integridad física de las personas, mediante la participación en una prueba de velocidad o de destreza con un vehículo con motor, realizada sin la debida autorización de la autoridad competente.

Respecto de los acompañantes que se ven en el video, el artículo agrega: “La misma pena se aplicará a quien organizare o promocionare la conducta prevista”.