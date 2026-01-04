Inicio Policiales Robo
Violento asalto

Video: golpearon con una piedra a un trabajador de un minimarket y le robaron $60.000 en pleno centro

El hecho ocurrió en España y Las Heras. La víctima es un joven de 18 años. Preventores detuvieron a los dos agresores tras una persecución por la Capital

Pablo Abihaggle
Pablo Abihaggle
Ambos delincuentes quedaron detenidos. El robo ocurrio en un minimarket de capital.

Dos delincuentes atacaron violentamente a un trabajador de un minimarket ubicado en la esquina de España y Las Heras, lo golpearon en la cabeza con una piedra y le robaron $60.000 de la caja registradora. Ambos quedaron detenidos tras una breve persecución por parte de preventores de la Capital.

La víctima es un joven de 18 años que trabaja en el comercio. Tras el ataque, logró alertar a los preventores que patrullaban la zona, quienes iniciaron inmediatamente la persecución de los agresores.

Ambos delincuentes quedaron detenidos

Los 2 delincuentes fueron rápidamente capturados por Preventores de Ciudad. Uno de ellos, el de camiseta de argentina, Cristian Gómez, tiene 23 años y está en situación de calle. Fue detenido tras una persecución que culminó en la intersección de las calles Catamarca y San Juan.

El segundo sospechoso, de remera amarilla, fue capturado en la Plaza Independencia, aunque su nombre no fue difundido por el Ministerio de Seguridad.

El caso quedó a cargo del ayudante fiscal Mariano de la Fontaine, quien dispuso la detención de Gómez Valdez y su cómplice, junto a sus traslados a la sede judicial correspondiente bajo la carátula de averiguación de robo.

Entre las directivas judiciales ordenó el secuestro de la piedra utilizada y el reintegro del dinero recuperado a la víctima tras el robo.

