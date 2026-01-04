Video: golpearon con una piedra a un trabajador de un minimarket y le robaron $60.000 en pleno centro

La víctima es un joven de 18 años que trabaja en el comercio. Tras el ataque, logró alertar a los preventores que patrullaban la zona, quienes iniciaron inmediatamente la persecución de los agresores.

Videos del robo en Ciudad

Embed - Así golpeaban a un joven trabajador para robarle en Mendoza

Ambos delincuentes quedaron detenidos

Los 2 delincuentes fueron rápidamente capturados por Preventores de Ciudad. Uno de ellos, el de camiseta de argentina, Cristian Gómez, tiene 23 años y está en situación de calle. Fue detenido tras una persecución que culminó en la intersección de las calles Catamarca y San Juan.