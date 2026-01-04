Dos delincuentes atacaron violentamente a un trabajador de un minimarket ubicado en la esquina de España y Las Heras, lo golpearon en la cabeza con una piedra y le robaron $60.000 de la caja registradora. Ambos quedaron detenidos tras una breve persecución por parte de preventores de la Capital.
Video: golpearon con una piedra a un trabajador de un minimarket y le robaron $60.000 en pleno centro
El hecho ocurrió en España y Las Heras. La víctima es un joven de 18 años. Preventores detuvieron a los dos agresores tras una persecución por la Capital
La víctima es un joven de 18 años que trabaja en el comercio. Tras el ataque, logró alertar a los preventores que patrullaban la zona, quienes iniciaron inmediatamente la persecución de los agresores.
Videos del robo en Ciudad
Ambos delincuentes quedaron detenidos
Los 2 delincuentes fueron rápidamente capturados por Preventores de Ciudad. Uno de ellos, el de camiseta de argentina, Cristian Gómez, tiene 23 años y está en situación de calle. Fue detenido tras una persecución que culminó en la intersección de las calles Catamarca y San Juan.
El segundo sospechoso, de remera amarilla, fue capturado en la Plaza Independencia, aunque su nombre no fue difundido por el Ministerio de Seguridad.
El caso quedó a cargo del ayudante fiscal Mariano de la Fontaine, quien dispuso la detención de Gómez Valdez y su cómplice, junto a sus traslados a la sede judicial correspondiente bajo la carátula de averiguación de robo.
Entre las directivas judiciales ordenó el secuestro de la piedra utilizada y el reintegro del dinero recuperado a la víctima tras el robo.