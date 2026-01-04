Un insólito episodio se registró en la Comisaría Doce, en la provincia de Santiago del Estero, donde un hombre fue aprehendido luego de intentar ingresar drogas ocultas dentro de unas albóndigas destinadas a un familiar que se encontraba detenido. Dentro de las albóndigas había escondido flores de marihuana y cocaína.
Le llevó albóndigas con droga a un familiar preso en una comisaría y lo atraparon
Un hombre fue aprendido luego de querer ingresar marihuana y cocaína dentro de unas albóndigas en una comisaría
El sujeto se presentó en la dependencia policial con un recipiente que contenía albóndigas para la cena para un pariente suyo que estaba aprendido en esa comisaría.
Al ser informado de que la comida debía ser revisada en su presencia, comenzó a mostrarse visiblemente nervioso, apurado y con intenciones de retirarse del lugar, una actitud que despertó sospechas entre los efectivos policiales.
Ante esta situación, el personal policial realizó la requisa correspondiente y, al cortar las albóndigas, descubrió que en su interior había flores de marihuana y envoltorios con cocaína, cuidadosamente ocultos dentro de los alimentos.
Una vez descubierto al hombre no le quedó otra que admitir sus delitos.
De inmediato, el hombre fue aprehendido y se dio intervención a la Fiscalía en turno, que avaló el procedimiento y dispuso las medidas judiciales correspondientes, además del secuestro de las sustancias halladas.
Fuente: nuevodiarioweb.com.ar