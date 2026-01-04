Le llevó albóndigas con droga a un familiar preso en una comisaría y lo atraparon

albondigas1 Lo atraparon. Un hombre quiso meter drogas escondidas dentro de unas albóndigas y los atraparon.

El sujeto se presentó en la dependencia policial con un recipiente que contenía albóndigas para la cena para un pariente suyo que estaba aprendido en esa comisaría.

Al ser informado de que la comida debía ser revisada en su presencia, comenzó a mostrarse visiblemente nervioso, apurado y con intenciones de retirarse del lugar, una actitud que despertó sospechas entre los efectivos policiales.