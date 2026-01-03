Inicio Sociedad Chile
Advertencias clave para los argentinos que viajan a Chile: disfruta unas vacaciones sin sobresaltos

La Embajada Argentina compartió una serie de consejos dirigidos a ciudadanos argentinos que viajan a Chile, en medio de una oleada de robos y asaltos

Paula García
Paula García
Si estás por viajar a Chile, es importante que tengas en cuenta varias recomendaciones para viajar seguro.

Comenzó la temporada de vacaciones de verano, así que muchos argentinos optan por viajar a Chile para disfrutar unos días libres en la playa. Sin embargo, en las últimas semanas se ha registrado un aumento de robos a visitantes que cruzan la cordillera, en especial a los visitantes que viajan desde Mendoza y San Juan.

En este contexto, la administración chilena difundió recomendaciones de seguridad para los viajeros que planean visitar el país trasandino, con foco en cuidados preventivos en zonas urbanas y turísticas. En los últimos días, la Embajada Argentina se sumó y compartió varios consejos dirigidos a ciudadanos argentinos.

Recomendaciones para turistas que viajan a Chile

Consejos preventivos de la Embadaja Argentina en Chile:

  • No aceptar asistencia o ayuda de desconocidos ante inconvenientes vehiculares.
  • Evitar dejar pertenencias a la vista dentro de vehículos o en espacios públicos.
Playa Zapallar se encuentra en la Región de Valparaíso, en Chile.

  • Priorizar el uso de medios de pago electrónicos por sobre el efectivo.
  • Cuidar los objetos personales en zonas concurridas y medios de transporte.
  • Contar con seguro médico internacional con cobertura vigente durante todo el viaje.
Estos consejos buscan que los argentinos disfruten con tranquilidad y minimizando riesgos. Poder priorizar la seguridad y comodidad durante el viaje es esencial para no pasar una mala estadía en el país vecino.

Preparación previa al viaje

A la hora de viajar a Chile, las familias argentinas deben tener en cuenta varios detalles, documentación a presentar, etc.

  • La documentación de viaje vigente al momento de dirigirse a los controles fronterizos.
  • El pasaporte o el DNI deben encontrarse en regla, al igual que las partidas de nacimiento cuando se viaja con menores de edad. No se puede cruzar a Chile con DNI digital.
Los argentinos que cruzan a Chile deben presentar el DNI o pasaporte. Los menores de edad, además del documento, la partida de nacimiento.

  • En caso de que niños o adolescentes menores de 18 años, no se ecuentren acompañados de ambos padres, se requiere presentar las autorizaciones correspondientes.
  • Documentación completa del vehículo, que debe coincidir con los datos del conductor y del grupo familiar.

La falta de cualquiera de estos papeles puede generar demoras, rechazos de ingreso o complicaciones administrativas que afectan el inicio de la estadía.

