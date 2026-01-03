Advertencias clave para los argentinos que viajan a Chile: disfruta unas vacaciones sin sobresaltos

Comenzó la temporada de vacaciones de verano, así que muchos argentinos optan por viajar a Chile para disfrutar unos días libres en la playa. Sin embargo, en las últimas semanas se ha registrado un aumento de robos a visitantes que cruzan la cordillera, en especial a los visitantes que viajan desde Mendoza y San Juan.
En este contexto, la administración chilena difundió recomendaciones de seguridad para los viajeros que planean visitar el país trasandino, con foco en cuidados preventivos en zonas urbanas y turísticas. En los últimos días, la Embajada Argentina se sumó y compartió varios consejos dirigidos a ciudadanos argentinos.
Recomendaciones para turistas que viajan a Chile
Consejos preventivos de la Embadaja Argentina en Chile:
- No aceptar asistencia o ayuda de desconocidos ante inconvenientes vehiculares.
- Evitar dejar pertenencias a la vista dentro de vehículos o en espacios públicos.
- Priorizar el uso de medios de pago electrónicos por sobre el efectivo.
- Cuidar los objetos personales en zonas concurridas y medios de transporte.
- Contar con seguro médico internacional con cobertura vigente durante todo el viaje.
Estos consejos buscan que los argentinos disfruten con tranquilidad y minimizando riesgos. Poder priorizar la seguridad y comodidad durante el viaje es esencial para no pasar una mala estadía en el país vecino.
Preparación previa al viaje
A la hora de viajar a Chile, las familias argentinas deben tener en cuenta varios detalles, documentación a presentar, etc.
- La documentación de viaje vigente al momento de dirigirse a los controles fronterizos.
- El pasaporte o el DNI deben encontrarse en regla, al igual que las partidas de nacimiento cuando se viaja con menores de edad. No se puede cruzar a Chile con DNI digital.
- En caso de que niños o adolescentes menores de 18 años, no se ecuentren acompañados de ambos padres, se requiere presentar las autorizaciones correspondientes.
- Documentación completa del vehículo, que debe coincidir con los datos del conductor y del grupo familiar.
La falta de cualquiera de estos papeles puede generar demoras, rechazos de ingreso o complicaciones administrativas que afectan el inicio de la estadía.