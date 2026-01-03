Advertencias clave para los argentinos que viajan a Chile: disfruta unas vacaciones sin sobresaltos

No aceptar asistencia o ayuda de desconocidos ante inconvenientes vehiculares.

Evitar dejar pertenencias a la vista dentro de vehículos o en espacios públicos.

Priorizar el uso de medios de pago electrónicos por sobre el efectivo.

Cuidar los objetos personales en zonas concurridas y medios de transporte.

Contar con seguro médico internacional con cobertura vigente durante todo el viaje.

Estos consejos buscan que los argentinos disfruten con tranquilidad y minimizando riesgos. Poder priorizar la seguridad y comodidad durante el viaje es esencial para no pasar una mala estadía en el país vecino.

Preparación previa al viaje

A la hora de viajar a Chile, las familias argentinas deben tener en cuenta varios detalles, documentación a presentar, etc.

La documentación de viaje vigente al momento de dirigirse a los controles fronterizos.

El pasaporte o el DNI deben encontrarse en regla, al igual que las partidas de nacimiento cuando se viaja con menores de edad. No se puede cruzar a Chile con DNI digital.

Los argentinos que cruzan a Chile deben presentar el DNI o pasaporte. Los menores de edad, además del documento, la partida de nacimiento.

En caso de que niños o adolescentes menores de 18 años, no se ecuentren acompañados de ambos padres, se requiere presentar las autorizaciones correspondientes.

Documentación completa del vehículo, que debe coincidir con los datos del conductor y del grupo familiar.

La falta de cualquiera de estos papeles puede generar demoras, rechazos de ingreso o complicaciones administrativas que afectan el inicio de la estadía.