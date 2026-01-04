Una ciudad cerrará sus calles de noche con portones por la gran cantidad de robos

Sí, desde febrero habrá calles que se cerrarán por la noche y se hará con portones. Y hasta ya se mandaron a construir para iniciar la prueba piloto.

El avance de los cerramientos en distintos barrios de la localidad cordobesa forma parte del “Programa integral de prevención del delito y seguridad vecinal de la ciudad”, convertido en la ordenanza 14/25, e incluye además de la colocación de portones, cámaras, refuerzo de monitoreo, entre otras herramientas de seguridad.

Según se explicó, el programa prevé que los cierres sean temporarios y se apliquen durante la noche. Los portones estarán cerrados de 22 a 6 de la mañana en distintos puntos estratégicos de Villa Allende. Y serán monitoreados por personal municipal.

"El 60% de los robos que sufrimos fueron realizados durante la noche. No se trata de una posición caprichosa o política. Buscamos una solución práctica y excepcional debido al crecimiento de la inseguridad", justificó el intendente, Pablo Cornet.

villa Villa Allende. Los integrantes de ese pueblo cordobés decidieron cerrar con portones las calles de la ciudad por la gran inseguridad.

Además de los portones, el municipio planteó un sistema de llamados "corredores seguros", donde se sumarán unas 300 cámaras en la vía pública y habrá un extra de ocho móviles policiales agregados.

"Sin seguridad, no hay derechos -continuó Cornet-. Estamos convencidos de que no violamos los derechos de los vecinos y que buscamos que estén tranquilos. Menos del 2% de las personas se quejaron. La gran mayoría apoya la decisión de reducir la inseguridad", dijo el jefe comunal.

Y agregó: "Si la medida logra reducir drásticamente la inseguridad, van a pedir portones durante las 24 horas".

Los demás barrios donde tienen previsto el cierre de calles con portones son: La Cruz, La Amalia, Jardín Epicuro, San Alfonso, El Ceibo y Villa Allende Parque, que tendrá el cierre de 12 accesos.

Fuente: clarin.com