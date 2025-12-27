Construyeron una ciudad con 72.000 toneladas de diamantes sin darse cuenta

La ciudad fue construida dentro de un antiguo cráter de impacto formado hace unos 15 millones de años por la caída de un asteroide. Este evento cataclísmico transformó el paisaje y creó un cráter de unos 25–26 kilómetros de diámetro, conocido como Nördlinger Ries. Lo que parece casi mágico es que unos 72.000 toneladas de diminutos diamantes están dispersas en las rocas que conforman las edificaciones y murallas de Nördlingen.

Ciudad (2)

Como es esta ciudad extraordinaria

Los pobladores medievales utilizaron la roca local, llamada suevita, para levantar casas, iglesias y edificios, sin saber que estaban empleando piedras repletas de diamantes. Más allá de sus joyas geológicas, Nördlingen es una ciudad activa, con plazas, iglesias góticas y calles empedradas que conservan ese encanto de otra época.

Así mismos, estos diamantes son extremadamente pequeños, menos de 0,2 milímetros de diámetro, y no tienen valor comercial, pero su presencia convierte a la ciudad en un tesoro geológico único en el mundo. Y si el brillo de todas esas pequeñas gemas no fuera suficiente, la ciudad preserva una muralla medieval completamente intacta, rodeando el casco antiguo y permitiendo caminar a lo largo de ella para sentir cómo el pasado se mezcla con el presente.