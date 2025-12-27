Construyeron una ciudad con 72.000 toneladas de diamantes sin darse cuenta

En el mundo existen ciudades que evocan la atmósfera de un relato fantástico, lugares que invitan a detenerse y contemplar con detenimiento cada detalle. Con sus diamantes, esta urbe en particular es un espacio donde la naturaleza y la historia han dejado un legado singular.
Esta ciudad constituye un ejemplo excepcional de ello. Sus calles y edificaciones parecen erigidas sobre un tesoro geológico que data de millones de años. Cada piedra encierra relatos del pasado, cada muro conserva la memoria de épocas remotas, y bajo sus suelos se revela uno de los fenómenos geológicos más extraordinarios del mundo.
Construyeron una ciudad con 72.000 toneladas de diamantes: posee una muralla medieval que está completamente conservada
Según la BCC se trata de Nördlingen, una ciudad ubicada en Baviera, al sur de Alemania, y su origen se remonta a tiempos medievales, mencionada por primera vez alrededor del año 898. Lo que la hace realmente extraordinaria no es solo su historia humana, sino el escenario natural de diamantes sobre el que se asienta.
La ciudad fue construida dentro de un antiguo cráter de impacto formado hace unos 15 millones de años por la caída de un asteroide. Este evento cataclísmico transformó el paisaje y creó un cráter de unos 25–26 kilómetros de diámetro, conocido como Nördlinger Ries. Lo que parece casi mágico es que unos 72.000 toneladas de diminutos diamantes están dispersas en las rocas que conforman las edificaciones y murallas de Nördlingen.
Como es esta ciudad extraordinaria
Los pobladores medievales utilizaron la roca local, llamada suevita, para levantar casas, iglesias y edificios, sin saber que estaban empleando piedras repletas de diamantes. Más allá de sus joyas geológicas, Nördlingen es una ciudad activa, con plazas, iglesias góticas y calles empedradas que conservan ese encanto de otra época.
Así mismos, estos diamantes son extremadamente pequeños, menos de 0,2 milímetros de diámetro, y no tienen valor comercial, pero su presencia convierte a la ciudad en un tesoro geológico único en el mundo. Y si el brillo de todas esas pequeñas gemas no fuera suficiente, la ciudad preserva una muralla medieval completamente intacta, rodeando el casco antiguo y permitiendo caminar a lo largo de ella para sentir cómo el pasado se mezcla con el presente.