El Tribunal Federal del Distrito Sur de Manhattan citó formalmente a Nicolás Maduro y a su esposa Cilia Flores para este lunes al mediodía, hora local.
Nicolás Maduro pasó la noche detenido "en el infierno" y este lunes enfrentará a un juez de Nueva York
El dictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa deberán presentarse ante el tribunal este lunes al mediodía en Manhattan
Según confirmó la Justicia, será entonces cuando se le notifiquen los cargos que pesan en su contra: narcotráfico y terrorismo, entre otros.
La cita ante el juez de Nueva York es para el lunes 5 de enero a las 12, es decir, a las 14 hora argentina.
Nicolás Maduro pasó su primera noche detenido en Estados Unidos en el Centro de Detención Metropolitano, conocido popularmente como el "infierno en la tierra".
Se cree que la pareja presidencial venezolana pasa el encierro incomunicada entre sí.
Un juez anunciará los cargos a Nicolás Maduro
El dictador venezolano enfrentará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.
La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, señaló a través de X que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron “acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York”.
Este lunes, a las 12, escucharán los cargos por parte del tribunal.
La acusación original del tribunal neoyorquino, basada en una investigación de la DEA, señala a Nicolás Maduro como presunto líder del denominado Cartel de los Soles, una red supuestamente vinculada con altos mandos militares venezolanos que buscaba enriquecerse y “utilizar la cocaína como un arma contra Estados Unidos”.