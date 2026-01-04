Nicolás Maduro pasó la noche detenido "en el infierno" y este lunes enfrentará a un juez de Nueva York

Nicolás Maduro pasó su primera noche detenido en Estados Unidos en el Centro de Detención Metropolitano, conocido popularmente como el "infierno en la tierra".

Se cree que la pareja presidencial venezolana pasa el encierro incomunicada entre sí.

Un juez anunciará los cargos a Nicolás Maduro

El dictador venezolano enfrentará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con armas automáticas.

La fiscal general estadounidense, Pam Bondi, señaló a través de X que Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron “acusados formalmente en el Distrito Sur de Nueva York”.

Este lunes, a las 12, escucharán los cargos por parte del tribunal.

Maduro capturado por la DEA Una de las imágenes que trascendió del traslado de Nicolás Maduro a la cárcel federal de Brooklyn.

La acusación original del tribunal neoyorquino, basada en una investigación de la DEA, señala a Nicolás Maduro como presunto líder del denominado Cartel de los Soles, una red supuestamente vinculada con altos mandos militares venezolanos que buscaba enriquecerse y “utilizar la cocaína como un arma contra Estados Unidos”.