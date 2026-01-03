La insólita nueva forma de robar que han detectado en los baños de los malls de Chile

Los robos en Chile vienen siendo motivo de preocupación para los turistas que deciden vacaciones algunos días en el país trasandino. Los vehículos con patente argentina vienen siendo el principal objetivo de los delincuentes, aunque ahora también se ha registrado un nuevo modus operandi en los malls de ese país.
Además del estado de la ruta por alta montaña y la cotización del peso chileno, los argentinos ahora deben sumar la inseguridad como una preocupación al momento de cruzar la cordillera, ya sea para pasar unos días de vacaciones en las playas del Pacífico o para realizar compras más baratas en centros comerciales.
Los nuevos robos en malls de Chile
El nuevo tipo de robo ha sido difundido por múltiples personas en las redes sociales, a modo de advertencia para evitar más víctimas de estos hechos de inseguridad en el país vecino.
El mecanismo es el siguiente: los ladrones se aprovechan cuando una persona ingresa a uno de los cubículos ubicados en los baños de los malls. En Chile, la mayoría de estos espacios tiene la particularidad que disponen de una especie de perchero arriba del inodoro para colgar las pertenencias mientras la persona hace sus necesidades.
Si los delincuentes detectan que la víctima está sentada en el inodoro, uno de ellos aprovecha desde el cubículo de al lado y le roba sus pertenencias. La persona casi ni se percata de lo que ocurre porque está mirando hacia el frente, hasta que se da vuelta para tirar la cadena. Pero ya es tarde.
Este tipo de robos ya ha sido detectado en distintos malls ubicados en Chile, entre ellos en localidades como Santiago de Chile y Rancagua, según reportaron usuarios de distintas redes sociales. Por eso, las autoridades llamaron a los turistas y a los locales a extremar precauciones para evitar pasar un mal momento.