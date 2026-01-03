La insólita nueva forma de robar que han detectado en los baños de los malls de Chile

El mecanismo es el siguiente: los ladrones se aprovechan cuando una persona ingresa a uno de los cubículos ubicados en los baños de los malls. En Chile, la mayoría de estos espacios tiene la particularidad que disponen de una especie de perchero arriba del inodoro para colgar las pertenencias mientras la persona hace sus necesidades.

Si los delincuentes detectan que la víctima está sentada en el inodoro, uno de ellos aprovecha desde el cubículo de al lado y le roba sus pertenencias. La persona casi ni se percata de lo que ocurre porque está mirando hacia el frente, hasta que se da vuelta para tirar la cadena. Pero ya es tarde.

Este tipo de robos ya ha sido detectado en distintos malls ubicados en Chile, entre ellos en localidades como Santiago de Chile y Rancagua, según reportaron usuarios de distintas redes sociales. Por eso, las autoridades llamaron a los turistas y a los locales a extremar precauciones para evitar pasar un mal momento.