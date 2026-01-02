Cotización para las vacaciones: de qué lado de la cordillera conviene comprar pesos chilenos

Al momento de planificar el viaje hacia Chile, los argentinos tienen la duda sobre si conviene comprar pesos chilenos de este lado de la cordillera o llevar el dinero y hacer el cambio en el sector trasandino. Todo esto teniendo en cuenta que una persona quiere utilizar efectivo y no tarjetas de crédito o débito.

Peso chileno.jpg Hay que sacar cuentas y afinar el bolsillo antes de cruzar hacia Chile.

El precio del cambio en Chile

En la cotización actual, hacer el cambio de pesos argentinos a chilenos tiene un valor aproximado de 1.620. Es decir, 1.000 pesos chilenos son 1.620 pesos argentinos. Esta parece ser la peor opción para las personas que quieran viajar hacia Chile ya que del otro lado de la cordillera encontrarán un mejor precio al respecto.