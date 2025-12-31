El 1 de enero de 2026 aumentan los peajes en Chile: ¿cuánto se pagará desde Mendoza a Reñaca?

El pago de los peajes suele convertirse en un dolor de cabeza para los argentinos que buscan llegar hasta la costa chilena. Esto no se debe a que tengan un precio muy alto, sino a que algunos de ellos sólo aceptan pago con pesos chilenos y ni siquiera se puede abonar con tarjetas de crédito o medios virtuales. Por eso es un tema a prever antes de salir a la ruta.

reñaca Habrá que pagar algo más de $12.000 para llegar hasta Reñaca, Chile.

El precio de los peajes en Chile

Desde Chile se confirmó en los últimos días que desde el 1 de enero de 2026 rigen nuevos aumentos para pagar los peajes. Esto se debe a un ajuste que se realiza cada año acorde a la inflación en el país trasandino, que durante el período correspondiente marcó un 3,4% según el Índice de Precios al Consumidor. El impacto en la mayoría de los peajes chilenos es de 100 o 200 pesos chilenos.