El 1 de enero de 2026 aumentan los peajes en Chile: ¿cuánto se pagará desde Mendoza a Reñaca?

Al momento de viajar hacia Chile, sobre todo a la zona costera, hay que tener en cuenta que se deben pagar un puñado de peajes antes de llegar a destino. Y justamente el precio de ese servicio aumentará desde el primer día de enero de 2026, como suele ocurrir en los últimos años, por lo que hay que tener en cuenta este dato sobre todo para llevar de antemano pesos chilenos para poder abonar.
El pago de los peajes suele convertirse en un dolor de cabeza para los argentinos que buscan llegar hasta la costa chilena. Esto no se debe a que tengan un precio muy alto, sino a que algunos de ellos sólo aceptan pago con pesos chilenos y ni siquiera se puede abonar con tarjetas de crédito o medios virtuales. Por eso es un tema a prever antes de salir a la ruta.
El precio de los peajes en Chile
Desde Chile se confirmó en los últimos días que desde el 1 de enero de 2026 rigen nuevos aumentos para pagar los peajes. Esto se debe a un ajuste que se realiza cada año acorde a la inflación en el país trasandino, que durante el período correspondiente marcó un 3,4% según el Índice de Precios al Consumidor. El impacto en la mayoría de los peajes chilenos es de 100 o 200 pesos chilenos.
Y cuando una persona viaja desde Mendoza hacia Chile atraviesa al menos tres cabinas de pago luego de cruzar la frontera internacional, por eso es que hay que tener en cuenta el valor total para llevar el dinero en moneda chilena, según informó en su web oficial el Ministerio de Obras Públicas de ese país.
El primer peaje es Panquehue y tiene un valor de $2.200 chilenos ($3.520 argentinos), luego está la cabina Las Vegas cuyo tramo tiene un valor de $3.000 chilenos ($4.800 argentinos) y el peaje lateral Quillota Poniente tiene un precio de $2.850 chilenos ($4.560 argentinos).
Todos estos valores son para un auto o camioneta, que entonces deberá desembolsar al menos $8.050 chilenos ($12.880 argentinos) sólo durante el viaje de ida y en horas que no son punta, ya que allí aumenta un poco más el valor.