Atención turistas: las comunas que tienen incendios declarados en Chile

El incendio más extenso es el de Las Condes, calificado de magnitud por superar las 200 hectáreas. El fuego estuvo a solo 200 metros de viviendas, pero gracias a cortafuegos y dirección del viento, no avanzó hacia la ciudad. Actualmente está confinado y sin riesgo directo a casas, según el director de Conaf, Rodrigo Illesca.

incendio chile Las autoridades de Chile tienen controlados varios focos de incendio.

Para turistas argentinos, evita rutas cercanas a estas zonas si es posible. Monitorea apps como Senapred o Conaf para alertas en tiempo real. Si vas a Santiago o Viña del Mar, el humo puede afectar la visibilidad y salud, especialmente con olas de calor.

Recomendaciones claves para evitar problemas en los incendios con Chile: no hagas fogatas, no tires cigarrillos y denuncia cualquier foco al 130 de Conaf. Muchos incendios son por negligencia humana. Consulta el estado de carreteras en el MOP chileno y considera seguros de viaje que cubran emergencias naturales. Disfruta responsablemente para que tus vacaciones sean seguras.