Atención turistas: las comunas que tienen incendios declarados en Chile

Si estás planeando cruzar a Chile en estos días de fin de año para disfrutar de playas, montañas o ciudades, es importante que estés informado sobre la situación actual de incendios forestales. El país vecino enfrenta varios focos activos debido a las altas temperaturas y condiciones secas, lo que puede afectar rutas, calidad del aire y accesos a ciertos destinos turísticos.
En particular, hay emergencias en zonas cercanas a áreas populares para turistas argentinos, como la Región Metropolitana y Valparaíso. Estos incendios generan humo que puede llegar a ciudades grandes y complicar traslados. Autoridades recomiendan chequear alertas antes de viajar.
Dónde hay incendios en Chile
Las comunas con incendios declarados incluyen Las Condes en la Región Metropolitana, donde un siniestro en San Carlos de Apoquindo ha afectado alrededor de 800 hectáreas y llegó a estar muy cerca de zonas urbanas. También Hijuelas en Valparaíso, Hualqui en Biobío y Pitrufquén en La Araucanía, según detalló el ministro del Interior, Álvaro Elizalde.
El incendio más extenso es el de Las Condes, calificado de magnitud por superar las 200 hectáreas. El fuego estuvo a solo 200 metros de viviendas, pero gracias a cortafuegos y dirección del viento, no avanzó hacia la ciudad. Actualmente está confinado y sin riesgo directo a casas, según el director de Conaf, Rodrigo Illesca.
Para turistas argentinos, evita rutas cercanas a estas zonas si es posible. Monitorea apps como Senapred o Conaf para alertas en tiempo real. Si vas a Santiago o Viña del Mar, el humo puede afectar la visibilidad y salud, especialmente con olas de calor.
Recomendaciones claves para evitar problemas en los incendios con Chile: no hagas fogatas, no tires cigarrillos y denuncia cualquier foco al 130 de Conaf. Muchos incendios son por negligencia humana. Consulta el estado de carreteras en el MOP chileno y considera seguros de viaje que cubran emergencias naturales. Disfruta responsablemente para que tus vacaciones sean seguras.