Inicio Sociedad Restaurantes
Gastronomía

El restaurante enfrente del mar donde un plato de pasta con mariscos cuesta $20.000

Hay 3 opciones de este tipo de comidas en este restaurante ubicado en Chile

Virginia López
Por Virginia López [email protected]
Comer mariscos en un restaurante con una vista única.

Comer mariscos en un restaurante con una vista única.

En la costa de la Región de Valparaíso existe un restaurante que combina la tradición italiana de las pastas con los productos frescos del Pacífico chileno. Muchos comensales lo eligen por su menú variado, donde destacan platos de pasta a precios accesibles, ideales para quienes buscan calidad sin gastar demasiado. Las porciones son generosas y los ingredientes siempre frescos.

Este lugar ofrece varias opciones de pastas que rondan los equivalentes a $20.000 argentinos, dependiendo del tipo de cambio. Entre ellas, se pueden pedir ravioles de tres quesos, sorrentinos rellenos de ricota acompañados de salsa de salmón ahumado, o ravioles de camarón que resaltan el sabor marino. Estos platos atraen a visitantes que quieren probar fusiones creativas.

restaurante san marino 2
Los mariscos son la especialidad de este restaurante de Chile.

Los mariscos son la especialidad de este restaurante de Chile.

El restaurante chileno frente al mar

San Marino es el nombre de este restaurante, ubicado en Pasaje Siempreviva 131, en la caleta Higuerillas de Concón. Conocido como San Marino’s Puerto y Pastas, se especializa en mariscos y pastas caseras. Su ubicación frente al mar ofrece vistas impresionantes del océano de Chile, lo que lo convierte en un spot favorito para almuerzos y cenas.

Además de las pastas, el menú incluye platos típicos chilenos como empanadas de mariscos, ceviche fresco, paella con ingredientes del día y risotto de camarones o congrio. La carta es una de las más amplias de la zona, con opciones de pescados, carnes y mariscos que dependen de la pesca diaria, garantizando frescura.

restaurante san marino 3
El restaurante San Marino está ubicado frente al mar.

El restaurante San Marino está ubicado frente al mar.

Los visitantes destacan la atención amable y el ambiente relajado con terraza al mar. Es común ver familias y grupos disfrutando de pisco sour mientras observan las olas. El restaurante opera todo el año y es accesible desde Viña del Mar o Valparaíso.

San Marino es ideal para quienes buscan combinar gastronomía italiana con sabores costeros chilenos en un entorno privilegiado. Muchos lo recomiendan por su relación calidad-precio y las vistas únicas, haciendo de cada visita una experiencia completa en este restaurante junto al Pacífico.

Temas relacionados:

las más leídas

Lo que se lee ahora

Te puede interesar