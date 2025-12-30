En la costa de la Región de Valparaíso existe un restaurante que combina la tradición italiana de las pastas con los productos frescos del Pacífico chileno. Muchos comensales lo eligen por su menú variado, donde destacan platos de pasta a precios accesibles, ideales para quienes buscan calidad sin gastar demasiado. Las porciones son generosas y los ingredientes siempre frescos.
El restaurante enfrente del mar donde un plato de pasta con mariscos cuesta $20.000
Hay 3 opciones de este tipo de comidas en este restaurante ubicado en Chile
Este lugar ofrece varias opciones de pastas que rondan los equivalentes a $20.000 argentinos, dependiendo del tipo de cambio. Entre ellas, se pueden pedir ravioles de tres quesos, sorrentinos rellenos de ricota acompañados de salsa de salmón ahumado, o ravioles de camarón que resaltan el sabor marino. Estos platos atraen a visitantes que quieren probar fusiones creativas.
El restaurante chileno frente al mar
San Marino es el nombre de este restaurante, ubicado en Pasaje Siempreviva 131, en la caleta Higuerillas de Concón. Conocido como San Marino’s Puerto y Pastas, se especializa en mariscos y pastas caseras. Su ubicación frente al mar ofrece vistas impresionantes del océano de Chile, lo que lo convierte en un spot favorito para almuerzos y cenas.
Además de las pastas, el menú incluye platos típicos chilenos como empanadas de mariscos, ceviche fresco, paella con ingredientes del día y risotto de camarones o congrio. La carta es una de las más amplias de la zona, con opciones de pescados, carnes y mariscos que dependen de la pesca diaria, garantizando frescura.
Los visitantes destacan la atención amable y el ambiente relajado con terraza al mar. Es común ver familias y grupos disfrutando de pisco sour mientras observan las olas. El restaurante opera todo el año y es accesible desde Viña del Mar o Valparaíso.
San Marino es ideal para quienes buscan combinar gastronomía italiana con sabores costeros chilenos en un entorno privilegiado. Muchos lo recomiendan por su relación calidad-precio y las vistas únicas, haciendo de cada visita una experiencia completa en este restaurante junto al Pacífico.