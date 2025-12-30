El restaurante enfrente del mar donde un plato de pasta con mariscos cuesta $20.000

Además de las pastas, el menú incluye platos típicos chilenos como empanadas de mariscos, ceviche fresco, paella con ingredientes del día y risotto de camarones o congrio. La carta es una de las más amplias de la zona, con opciones de pescados, carnes y mariscos que dependen de la pesca diaria, garantizando frescura.

restaurante san marino 3 El restaurante San Marino está ubicado frente al mar.

Los visitantes destacan la atención amable y el ambiente relajado con terraza al mar. Es común ver familias y grupos disfrutando de pisco sour mientras observan las olas. El restaurante opera todo el año y es accesible desde Viña del Mar o Valparaíso.

San Marino es ideal para quienes buscan combinar gastronomía italiana con sabores costeros chilenos en un entorno privilegiado. Muchos lo recomiendan por su relación calidad-precio y las vistas únicas, haciendo de cada visita una experiencia completa en este restaurante junto al Pacífico.