Indignación en Mar del Plata: pagó $3 millones por una carpa y le cobraron la sombrilla aparte

Una cronista del noticieron indicó que “cada balneario tiene su sistema. En general, el que alquila por la temporada o que vive en Mar del Plata, que tiene la casita cerca y que hace años que alquilan en el mismo lugar, el balneario es como un club de playa. En la mayoría de los balnearios, cuando vos pagás todo ese dinero por toda la temporada, si vas a la orilla te llevan una sombrillita y te la dejan en la orilla para que vos puedas estar cerquita del mar. Pero no fue el caso de Melisa que tuvo que pagar aparte la sombrilla”.

“Finalmente me cobraron los 50 mil pesos. El problema es que este cliente hace 40 años paga toda la temporada, dejame la sombrilla que tengo las dos criaturas. Nosotros amamos Mar del Plata, esto no es una queja y el año que viene vamos a volver. Pero lo que yo digo es que Argentina está cara porque hay cosas que tienen el mismo valor que Los Ángeles”, protestó la turista afectada.

Gesquire es una abogada argentina que vive en Los Ángeles y cuenta con aproximadamente 40.000 seguidores. Su perfil está dedicado a compartir "episodios" de su vida diaria, donde publica vivencias personales, temas sobre emigración y anécdotas culturales que contrastan Argentina con Estados Unidos, según minutouno.com.

Melisa, visiblemente molesta : “Yo viví en Los Ángeles, hace 12 años que emigré, ejerzo el derecho allá y ¿cómo puede ser que la pizza está 24 dólares acá y 24 dólares allá?, es como un montón. La gente igual ya me está detestando, me está poniendo caras, pero lo que la gente no entiende es que yo estoy defendiendo al argentino”, agregó.

En la parte final del diálogo, la mujer consideró: “Yo digo ‘mirá las costas que tenemos, esto es un lujo Mar del Plata’. Lo podemos explotar mucho más, bajar un poquitito los precios, hacerlo más accesible al bolsillo del argentino. No el bolsillo del argentino que emigró y que viene con dólares, hacerlo un poco más accesible para el resto. Esto es un lujo lo que tenemos en la costa argentina, estas mismas propiedades en Los Ángeles saldrían millones de dólares”.

Según el Colegio de Martilleros de Mar del Plata, el precio promedio por temporada para turistas en la ciudad varía según el tipo de alojamiento, la duración de la estancia y el momento del año, registrando los valores más elevados en enero. Para una familia de cuatro integrantes, un departamento semanal en temporada alta oscila entre $470.000 y $800.000, en tanto que las carpas en balnearios tienen un costo semanal que va de $735.000 a $850.000 en zonas como Punta Mogotes.