El geriátrico de Mar del Plata donde una enfermera golpeó de manera brutal a un jubilado que no quería tomar su medicación, fue clausurado tras una determinación de la fiscal Carolina Castañeda, quien constató durante una inspección y un video que circula, una serie de irregularidades en el funcionamiento del lugar.
Video e imágenes sensibles: una enfermera golpeó salvajemente a un jubilado en un geriátrico
El indignante episodio que quedó registrado en un video, tiene en el centro de la escena un jubilado y una enfermera
El caso trascendió días atrás cuando familiares de Héctor Salas denunciaron ante la Justicia que el hombre presentaba heridas en su cara y una fractura en su muñeca luego de que una enfermera del geriátrico Posada Punta Mogotes lo golpeara.
Sumado a las heridas que sufrió el jubilado, también se viralizó el video en el que se muestra el momento del ataque, lo que generó aún más indignación.
Video: jubilado golpeado por enfermera en un geriátrico
La fiscal tomó intervención en la causa y se ordenó como primera instancia que el jubilado, de 89 años, sea retirada de dicho establecimiento, además de una inspección ocular en el lugar.
Esto último permitió constatar diversas irregularidades, motivo por el cual dictaminaron la clausura del geriátrico. Desde el medio 0223 informaron que hallaron problemas con la habilitación, medidas de seguridad y disponibilidad de personal.
Se aguarda a que en las próximas horas más personas testifiquen en la causa y, al estar abierta, también se pueden recepcionar nuevas denuncias.