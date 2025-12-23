Video e imágenes sensibles: una enfermera golpeó salvajemente a un jubilado en un geriátrico

Video: jubilado golpeado por enfermera en un geriátrico

La fiscal tomó intervención en la causa y se ordenó como primera instancia que el jubilado, de 89 años, sea retirada de dicho establecimiento, además de una inspección ocular en el lugar.

Esto último permitió constatar diversas irregularidades, motivo por el cual dictaminaron la clausura del geriátrico. Desde el medio 0223 informaron que hallaron problemas con la habilitación, medidas de seguridad y disponibilidad de personal.

Se aguarda a que en las próximas horas más personas testifiquen en la causa y, al estar abierta, también se pueden recepcionar nuevas denuncias.