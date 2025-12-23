María Sol Messi tuvo un grave accidente: casamiento suspendido y conmoción en la familia de Leo

La familia Messi fue sacudida por una dura noticia en los últimos días, con la descompensación y el posterior accidente que sufrió María Sol, hermana menor del “10”.

María Sol Messi: cómo fue el accidente en Miami

El choque que tuvo como protagonista a María Sol Messi se dio mientras manejaba por las calles de Miami y le dejó como consecuencias la fractura de dos vértebras, una fractura en el talón, una quemadura grave y un golpe en la muñeca, aunque no puso su vida en peligro.

Además, según declaró su madre, Celia Cuccittini, María Sol “está bien y ya está en Argentina”, mostrándose preocupada por cómo se filtró la noticia, siendo que su hija menor prefiere mantener su vida privada alejada de los medios.

Por parte de la familia no se brindaron más detalles de cómo fue el hecho, ni el motivo que hizo que María Sol perdiera la consciencia arriba del auto, con el deseo de mantener el mayor hermetismo posible ante una situación delicada.

Qué pasó con el casamiento de María Sol Messi

Pasando a un segundo plano, el casamiento de María Sol Messi con el entrenador de las inferiores del Inter Miami Julián Arellano, fue postergado de manera inmediata. El mismo iba a tener lugar en Rosario el 3 de enero y estaba ideado como un evento muy íntimo y familiar, contando con la presencia del campeón del mundo, aunque fue pospuesto por obvias razones.

Así, tanto ella como su familia pusieron a la salud como prioridad y esperaran a que la diseñadora pueda recuperarse de sus lesiones, además de estar emocionalmente preparada para uno de los momentos más importantes de su vida.