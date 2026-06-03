Lionel Messi es el futbolista más exitoso de todos los tiempos

La designación de Leo Messi para recibir el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 fundamenta su elección en sus extraordinarios logros deportivos. El delantero es considerado de manera oficial el futbolista más exitoso de todos los tiempos debido a la inmensa cantidad de títulos colectivos y distinciones individuales acumuladas a lo largo de su carrera profesional.

El jurado, que está compuesto por ilustres personalidades, explicó su elección argumentando lo realizado en Barcelona: " Messi protagonizó una de las etapas más gloriosas en la historia del club y del fútbol europeo con 35 trofeos entre 2005 y 2021, destacando por su liderazgo dentro del campo, su capacidad de desequilibrio y su visión del juego".

"Fue pieza clave en la conquista de numerosos éxitos nacionales e internacionales, incluyendo cuatro Champions League, diez Ligas, siete Copas del Rey, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y ocho Supercopas de España", enumeró el jurado.

"A nivel individual su rendimiento lo ha situado repetidamente entre los mejores futbolistas del mundo gracias a su extraordinaria regularidad, su creatividad ofensiva y su eficacia goleadora, recibiendo numerosos premios que reflejan la magnitud de su trayectoria deportiva. Entre ellos destacan sus ocho Balones de Oro, sus tres The Best FIFA Men’s Player y sus seis Botas de Oro europea al máximo goleador de las ligas del continente", sumó con respecto a los premios individuales.

Además, también hicieron hincapié en el problema que enfrentó en la infancia con su crecimiento: "Ha representado un modelo de superación -tras sufrir en la infancia un y está considerado un referente global del deporte por su constancia, humildad y compromiso con el juego colectivo, según sus compañeros de equipo".

En qué consiste el premio que recibió Messi

Lionel Messi recibirá en la ceremonia que se realizará el 23 de octubre en Oviedo, España:

la estatuilla del Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 que consiste en una escultura de Joan Miró.

un diploma acreditativo.

una insignia.

50 mil euros.

Premio Princesa de Asturias El galardón que recibirá Lionel Messi.

Se trata de una distinción que premia 8 categorías:

Deportes.

Artes: premia la labor de creación, cultivo y perfeccionamiento de la arquitectura, cinematografía, danza, escultura, fotografía, música, pintura, teatro y otras expresiones artísticas.

Letras: distingue la labor de cultivo y perfeccionamiento de la creación literaria en todos sus géneros (poesía, narrativa, ensayo, teatro, etc.).

Comunicación y Humanidades: reconoce a quienes aportan al perfeccionamiento de las ciencias y disciplinas humanísticas, así como a las actividades relacionadas con los medios de comunicación social.

Ciencias Sociales: destinado a la investigación en campos como la historia, el derecho, la lingüística, la economía, la ciencia política, la psicología, la sociología, la filosofía o la geografía.

Investigación Científica y Técnica: galardona los descubrimientos, inventos o investigaciones en matemáticas, astronomía, física, química, ciencias de la vida, ciencias médicas, de la Tierra y del espacio, y ciencias de la computación.

Cooperación Internacional: premia a personas o instituciones cuyo trabajo contribuya de forma significativa al progreso, el mutuo conocimiento o la fraternidad entre las naciones.

Concordia: se otorga a la labor de defensa de los derechos humanos, el fomento de la paz, la libertad, la solidaridad, la protección del patrimonio mundial o el progreso de la humanidad.

Casillas - Xavi Los últimos ganadores del ámbito del fútbol antes que Messi fueron Iker Casillas y Xavi Hernández.

Lionel Messi es el quinto premiado en el ámbito del fútbol

La categoría es de deportes, por lo tanto distintas disciplinas han recibido el galardón y Lionel Messi se convirtió en el quinto ganador en el ámbito del fútbol:

Selección Brasileña de Fútbol (2002): Luego de su pentacampeonato mundial en Corea-Japón.

Selección Española de Fútbol (2010): Tras consagrarse en el Mundial de Sudáfrica.

Iker Casillas y Xavi Hernández (2012): Premiados por su amistad y por simbolizar los valores de la unidad más allá de la rivalidad Real Madrid-Barcelona.

Lionel Messi (2026): Distinguido por su deslumbrante talento, regularidad y su labor solidaria con los niños.