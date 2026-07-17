Deportivo Maipú y una tarde muy especial con el regreso de Enzo Pérez: así lo vivieron los hinchas del Cruzado

El debut de Enzo Pérez y su último partido en el Deportivo Maipú

Enzo Pérez debutó en la Primera del Cruzado con 16 años en la fecha 5 torneo oficial 2002 de Liga Mendocina. Fue el 8 de septiembre ante el Deportivo Guaymallén, de visitante, y empataron 2 a 2.

El último partido fue en la fecha 16, el 1 de diciembre, ante Andes Talleres, donde el Cruzado perdió por la mínima diferencia en calidad de visitante

Enzo jugó sólo 10 partidos y convirtió 2 goles antes de irse a Godoy Cruz, club en el que jugó hasta junio del 2007 ya que su despedida fue perdiendo la promoción ante Huracán (3-2) en el Malvinas Argentinas para descender a la Primera Nacional.

Enzo Pérez volvió a la Primera Nacional

A los 40 años y con 20 títulos en su palmarés, Enzo Pérez volvió este viernes a jugar en la Primera Nacional para aportar su experiencia y cerrar su recorrido profesional en el club donde empezó.

Multicampeón con Benfica, River Plate y Estudiantes de La Plata, y protagonista de 2 mundiales con la Selección Argentina (finalista en Brasil 2014) Enzo está de vuelta en su casa.