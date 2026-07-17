Deportivo Maipú y una tarde muy especial con el regreso de Enzo Pérez: así lo vivieron los hinchas del Cruzado

Deportivo Maipú vivió este viernes un día muy especial recibiendo en el estadio Omar Higinio Sperdutti a San Martín de Tucumán por la fecha 21 del torneo de la Primera Nacional.
Deportivo Maipú vivió este viernes un día muy especial recibiendo a San Martín de Tucumán con el regreso de Enzo Pérez al club en el que se inició
Deportivo Maipú vivió este viernes un día muy especial recibiendo en el estadio Omar Higinio Sperdutti a San Martín de Tucumán por la fecha 21 del torneo de la Primera Nacional.
La expectativa está centrada en la vuelta de Enzo Pérez quien regresó tras 24 años al club que lo vio nacer futbolísticamente y como no podía ser de otra manera, desde el presidente Hernán Sperdutti hasta los hinchas mostraron su ilusión por la vuelta de mediocampista como titular y capitán.
Con 40 años, el futbolista más trascendente de la historia de Mendoza, protagonista de dos mundiales y campeón dos veces de la Copa Libertadores, volvió al club en el que surgió futbolísticamente.
Enzo Pérez debutó en la Primera del Cruzado con 16 años en la fecha 5 torneo oficial 2002 de Liga Mendocina. Fue el 8 de septiembre ante el Deportivo Guaymallén, de visitante, y empataron 2 a 2.
El último partido fue en la fecha 16, el 1 de diciembre, ante Andes Talleres, donde el Cruzado perdió por la mínima diferencia en calidad de visitante
Enzo jugó sólo 10 partidos y convirtió 2 goles antes de irse a Godoy Cruz, club en el que jugó hasta junio del 2007 ya que su despedida fue perdiendo la promoción ante Huracán (3-2) en el Malvinas Argentinas para descender a la Primera Nacional.
A los 40 años y con 20 títulos en su palmarés, Enzo Pérez volvió este viernes a jugar en la Primera Nacional para aportar su experiencia y cerrar su recorrido profesional en el club donde empezó.
Multicampeón con Benfica, River Plate y Estudiantes de La Plata, y protagonista de 2 mundiales con la Selección Argentina (finalista en Brasil 2014) Enzo está de vuelta en su casa.