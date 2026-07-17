Heladas negras o heladas blancas: qué diferencias tienen y cuál es más peligrosa

Peligros de las heladas de invierno.

¿Qué son las heladas y cuándo suceden?

Las heladas son comunes en el invierno, particularmente cuando la temperatura del aire a nivel del suelo desciende por debajo de los 0°C. Cuando esto pasa, el agua del ambiente se congela, esté en los suelos, en las plantas o en cualquier superficie donde se puedan dar las condiciones.

Qué generan las heladas en las plantas.

Generalmente, las heladas ocurren en la madrugada o durante la noche, en los meses de otoño e invierno. Aunque también se pueden producir heladas en primavera. Las heladas representan un riesgo crítico para las especies vegetales, que pueden desencadenar pérdidas importantes y costosas.

Las muertes de plantas por heladas deterioran la especie, sus células y la vuelven el espacio ideal para plagas de invierno y enfermedades.

¿Qué diferencias tienen las heladas blancas y las heladas negras?

Este problema meteorológico es uno de los principales enemigos de los agricultores y productores. Los dos tipos de heladas son peligrosos y generan daños importantes.

Las heladas negras ocurren cuando la temperatura cae por debajo de los 0°C en condiciones de baja humedad, en ambientes muy secos. Como no hay vapor de agua suficiente, la escarcha superficial en las plantas no se forma y el agua del interior de tallos y hojas se congela, expandiéndose y rompiendo las células.

Las heladas blancas y negras no son lo mismo.

Este tipo de heladas causa la muerte rápida de la planta. Los brotes y las hojas nacen con un aspecto marquito y un color oscuro. Se diferencia bastante de las heladas blancas.

Las heladas blancas, a diferencia de las anteriores, se producen cuando las temperaturas descienden a menos de 0°C, pero con presencia de humedad ambiental. El vapor de agua se condensa y forma cristales de escarcha en las plantas. Es menos dañina porque no ataca desde el interior a los tejidos de las plantas.