Heladas negras o heladas blancas: qué diferencias tienen y cuál es más peligrosa

Prevenir el daño por heladas en invierno es posible gracias a las predicciones meteorológicas o pronósticos del tiempo. Esta advertencia permite proteger las plantas y cuidar todo aquello que se pueda dañar por el frío.
Existen dos tipos de heladas que generan efectos particulares y específicos. Las heladas negras y las heladas blancas tienen muchas diferencias y hoy te explico cuáles son y por qué es importante conocerlas.
¿Qué son las heladas y cuándo suceden?
Las heladas son comunes en el invierno, particularmente cuando la temperatura del aire a nivel del suelo desciende por debajo de los 0°C. Cuando esto pasa, el agua del ambiente se congela, esté en los suelos, en las plantas o en cualquier superficie donde se puedan dar las condiciones.
Generalmente, las heladas ocurren en la madrugada o durante la noche, en los meses de otoño e invierno. Aunque también se pueden producir heladas en primavera. Las heladas representan un riesgo crítico para las especies vegetales, que pueden desencadenar pérdidas importantes y costosas.
Las muertes de plantas por heladas deterioran la especie, sus células y la vuelven el espacio ideal para plagas de invierno y enfermedades.
¿Qué diferencias tienen las heladas blancas y las heladas negras?
Este problema meteorológico es uno de los principales enemigos de los agricultores y productores. Los dos tipos de heladas son peligrosos y generan daños importantes.
Las heladas negras ocurren cuando la temperatura cae por debajo de los 0°C en condiciones de baja humedad, en ambientes muy secos. Como no hay vapor de agua suficiente, la escarcha superficial en las plantas no se forma y el agua del interior de tallos y hojas se congela, expandiéndose y rompiendo las células.
Este tipo de heladas causa la muerte rápida de la planta. Los brotes y las hojas nacen con un aspecto marquito y un color oscuro. Se diferencia bastante de las heladas blancas.
Las heladas blancas, a diferencia de las anteriores, se producen cuando las temperaturas descienden a menos de 0°C, pero con presencia de humedad ambiental. El vapor de agua se condensa y forma cristales de escarcha en las plantas. Es menos dañina porque no ataca desde el interior a los tejidos de las plantas.