Información importante para los hinchas de Independiente Rivadavia de cara al partido ante Estudiantes de La Plata

Los hinchas de Independiente Rivadavia tendrán que tener en cuenta una serie de consideraciones para el partido por Supercopa Argentina ante Estudiantes de La Plata.

Información importante para el partido entre Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata por Supercopa Argentina

La Lepra recibió 7.500 localidades para que sus hinchas formen parte de una nueva final en el Estadio julio César Villagra de Córdoba. Desde Independiente Rivadavia tuvieron la iniciativa de armar paquetes accesibles con traslado, entrada y comida para que los simpatizantes pudieran formar parte de una jornada histórica.

Tanto para aquellos que adquirieron los paquetes oficiales brindados por el club, como para aquellos que irán en micro o combis particulares, el detalle de aspectos a tener en cuenta es el siguiente:

El único punto oficial de concentración en Córdoba para todos los leprosos será el camping Fútbol City (Av. Circunvalación SE, Agustín Tosco)

en Córdoba para todos los leprosos será el camping Fútbol City (Av. Circunvalación SE, Agustín Tosco) En el camping se reunirán para el almuerzo y desde allí continuará el operativo provincial dispuesto rumbo al Estadio Julio César Villagra

Para quienes hayan adquirido el paquete oficial del club, el ingreso al camping está incluído. No así para el resto: los particulares deberán gestionar y abonar su ingreso al camping donde está estipulado que concentre toda la parcialidad leprosa.

El ingreso al camping Fútbol City tiene un horario límite de las 10 horas. Luego de ese horario, no podrá ingresar ningún hincha más. Los micros y/o autos que lleguen después de ese horario serán retenidos por el operativo de seguridad, sin posibilidad de avanzar ni bajarse de los micros hasta la hora límite del partido.

Para vehículos (autos) particulares, las indicaciones son las siguientes:

Los vehículos serán controlados en los retenes de seguridad dispuestos por el operativo

Se solicitará la entrada del partido a cada uno de los integrantes del vehículo para poder continuar rumbo al estadio

Es preciso recordar para cualquiera de los casos que no habrá expendio de tickets para el partido en Córdoba.

Independiente Rivadavia vs Estudiantes de La Plata por Supercopa Argentina: precio, día y hora de la venta de entradas

La venta de entradas para el partido entre Independiente Rivadavia y Estudiantes de La Plata por la Supercopa Argentina se llevará a cabo los días sábados 18 de julio y lunes 20 de julio, en la boletería del Estadio Bautista Gargantini, de 10 a 17 horas.

Para los hinchas que deseen viajar a Córdoba a presenciar el encuentro, los precios de las entradas son los siguientes: