"Una manga de envidiosos": la dura editorial de un semanario uruguayo contra los hinchas celestes que apoyaron a Inglaterra

Lejos de la rivalidad, el editorial de Búsqueda se deshizo en elogios hacia el rendimiento de la Albiceleste. Destacó dos pilares fundamentales del plantel de Lionel Scaloni que lo depositaron en una nueva final del mundo: la resiliencia y la rebeldía.

A esto le sumó la inquebrantable unión interna y la autoestima colectiva del grupo, señalando que son características que el fútbol uruguayo debería observar e imitar. Incluso, el autor deslizó una frase que incomodó a los lectores más conservadores: "Estaría bueno que los argentinos vuelvan a ser campeones del mundo".

El debate por las cuatro estrellas y el refugio en el pasado

El artículo periodístico no esquivó uno de los tópicos más sensibles del fútbol charrúa: las cuatro estrellas bordadas en el escudo de su selección. El texto recordó que dos corresponden a Juegos Olímpicos y las otras dos a Mundiales organizados antes del trofeo actual de la FIFA.

El objetivo de este repaso no fue desmerecer la rica historia de Uruguay, sino hacer un fuerte llamado a la autocrítica. El medio advirtió sobre el peligro de "refugiarse en el pasado" conformándose con glorias de antaño, mientras Argentina continúa compitiendo en la máxima élite deportiva.

El autor cerró la columna recordando los lazos de hermandad de ambos países (cuando en 1825 se definían como "argentinos orientales") y lamentando que Uruguay viva pendiente de los tropiezos ajenos, dándole la espalda a sus propios conflictos.

La publicación se volvió viral rápidamente en las redes sociales y generó un fuerte eco periodístico en ambas orillas. Todo esto ocurre en el clímax futbolístico del año, a la espera del partido decisivo del domingo donde la Selección Argentina enfrentará a España para intentar conquistar la cuarta estrella de su historia en el Mundial 2026.