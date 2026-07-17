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Mundial 2026

Con demoras en el vuelo, la Selección argentina aterrizó en Nueva Jersey para jugar la final de la Copa del Mundo 2026

La Selección argentina logró salir de Atlanta con algunos inconvenientes pero ya se encuentra en Nueva Jersey a la espera de la final de la Copa del Mundo 2026 ante España

Carolina Quiroga
Por Carolina Quiroga [email protected]
La Selección argentina aterrizó en Nueva Jersey para disputar la final de la Copa del Mundo 2026. 

La Selección argentina aterrizó en Nueva Jersey para disputar la final de la Copa del Mundo 2026. 

La Selección argentina llegó a Nueva Jersey para disputar la final de la Copa del Mundo 2026 ante España. El combinado nacional tuvo una serie de inconvenientes al salir de Atlanta pero finalmente pudo llegar a la ciudad de destino donde jugará su segunda final consecutiva en las últimas dos ediciones del certamen que ha participado.

La Albiceleste salió de Atlanta, sede donde venció a Inglaterra en semifinales, más tarde de lo previsto y aterrizó por la noche en la ciudad de Nueva Jersey.

La Selección argentina ya está en Nueva Jersey para jugar la final de la Copa del Mundo 2026

La demora en el vuelo de la Selección argentina desde Atlanta rumbo a Nueva Jersey tuvo que ver con inconveniencias climáticas en la sede de la semifinal de la Copa del Mundo 2026. Una intensa tormenta impidió que el chárter saliera a tiempo (estaba estipulado para las 18 hora local) y retrasara los planes de la delegación argentina.

Messi ya est&aacute; en Nueva Jersey para disputar su tercera final de Copa del Mundo.&nbsp;

Messi ya está en Nueva Jersey para disputar su tercera final de Copa del Mundo.

El plantel Albiceleste debió esperar a que cediera un poco la tormenta y se retomara la actividad normal en el aeropuerto de Atlanta. Así es que, casi dos horas después de lo previsto, la Selección argentina partió rumbo a la sede de la final del Mundial 2026, donde aterrizó cerca de las 23 hora local.

Este viernes, el equipo dirigido por Lionel Scaloni llevará a cabo una nueva práctica matutina de cara al cruce con España por el título mundialista.

Problemas en Nueva Jersey

Otro inconveniente en la sede de destino es la espesa capa de humo que cubrió Nueva Jersey este jueves por la tarde debido a los incendios forestales producidos en Ontario, Canadá. El MetLife Stadium -escenario de la final- se vio envuelto en una neblina espesa producto del arrastre del viento que generó la llegada de los gases desde el vecino país.

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Así estaba cubierto de humo el Metlife Stadium este jueves por la tarde.

Se espera que este viernes la congestión del aire sea mucho menor y la Selección argentina pueda entrenar con normalidad en la penúltima de sus prácticas antes de la final de la Copa del Mundo ante España.

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