De qué tela tienen que ser las camisas para que no se llenen de arrugas

Las camisas que usamos para ir al trabajo o para salir, generalmente son de telas que se arrugan fácilmente o que se marcan con cualquier movimiento, cualquier doblez o cuando la guardamos mal en el armario. Hoy existen muchas opciones de telas antiarrugas para la ropa que se pueden usar para confeccionar camisas, pero con mucho cuidado, porque una tela antiarrugas no necesariamente es una tela bonita.
No conviene comprar camisas de telas con mucho nylon que no se arrugan, pero te transpira todo el cuerpo o se llenan de olor a transpiración. Te explico cuál es la mejor tela para camisas y cómo se tienen que limpiar cuellos y puños para que no vivan llenos de mugre.
Existen camisas de tela camisera pura, de telas con un poco de poliéster, telas de modal y algunas camisas de jean camisero que se usan con outfits más rústicos. Las camisas modernas que hoy usamos, con sus cuellos en punta, con botones y puños abotonados en las muñecas, no surgieron así de la nada.
Las primeras camisas nacieron en el Antiguo Egipto hace más de 5000 años. Eran de lino y con un formato de túnica. En la Edad Media, las camisas se usaban como ropa interior.
Qué tela conviene cuando se trata de comprar camisas
Para que las camisas no vivan arrugadas, lo mejor es evitar las telas 100% algodón. El algodón es la mejor tela para la piel y la más higiénica, pero se arruga raído y se llena de pelotitas.
Lo mejor para este tipo de prendas de ropa es buscar telas que tengan poliéster con algodón o comprar camisas de poliéster elástico. El popelín también es una buena opción y el rayón japonés, pero no son tan elegantes.
También existen algunas telas de tejido técnico o spandex que se usan en camisas. Esta tela se usa en ropa que requiere buena caída, que se estira constantemente o se mete dentro del pantalón. Esta tela de camisas además recupera su forma.
Además de elegir una buena tela, hay que pensar en el lavado de las prendas. Las camisas se ensucian siempre en puños y cuellos. Para eliminar las manchas de roce, hay que usar jabón blanco con agua o un poco de bicarbonato.
El invento que reemplaza a las camisas tradicionales
Si solo te gusta que se asome el cuello de la camisa por el suéter, no hace falta tener varias camisas de diferentes colores. Se puede reemplazar el cuello camisero con un accesorio muy innovador.
Existen unos cuellos de camisas que se colocan como collar sobre el cuerpo, pasando por los brazos como chaleco para que no se salga. Son muy cómodos y se pueden coser en casa con camisas viejas.