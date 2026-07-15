Para qué sirve el botón "Borrar" del cajero automático y qué diferencia tiene con "Cancelar"

Primero “Borrar”, generalmente identificado con el color amarillo, está diseñado justamente para poder corregir la información ingresada sin necesidad de cancelar toda la operación. Es decir, borra por partes, pero no elimina del todo. Su función principal es eliminar el último dato escrito o vaciar el campo que se está completando, dependiendo del modelo del cajero automático, claro.

Por ejemplo, si estas frente al cajero, está lleno de gente e ingresaste un monto incorrecto o escribiste mal algún dato de la tarjeta etc. directamente presionar “Borrar” para corregir ese dato y seguir normalmente con la transacción.

Los cajeros automáticos cuentan con botones de funciones específicas que facilitan las operaciones bancarias.

A diferencia de este, el botón “Cancelar”, identificado con el color rojo en la mayoría de los cajeros automáticos, interrumpe del todo la operación que se está realizando. Al presionar este botón, el cajero detiene el proceso, te devuelve la tarjeta y regresa a la pantalla inicial o finaliza la sesión.

Esto significa que si estabas haciendo un retiro de efectivo, una consulta o una transferencia, tendrás que volver a iniciar todo el procedimiento si optas por cancelar la operación.