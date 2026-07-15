El cajero automático es conveniente para obtener efectivo de manera rápida y sencilla, pero pocas personas recuerdan o saben qué significa cada uno de sus botones y específicamente cuál es la diferencia entre dos que son similares, pero no iguales: "borrar" y "cancelar".
Para qué sirve el botón "Borrar" del cajero automático y qué diferencia tiene con "Cancelar"
Aunque el cajero automático es de uso diario para millones de argentinos, es necesario entender cada uno de sus botones y la diferencia entre ellos
Muchos usan el cajero automático para retirar plata, consultar el saldo o realizar transferencias sin prestar demasiada atención a los botones que hay en la pantalla o el teclado. Sin embargo, cada uno de ellos cumple una función diferente y saber que es cada uno de ellos es fundamental apra evitar errores durante una operación.
Para qué sirve el botón "Borrar" del cajero automático y qué diferencia tiene con "Cancelar"
Ambos botones presentes en el cajero automático parecen similares, pero no. Pues además del botón "aceptar" y "cancelar" se suele ver el de "borrar" y hay una clara diferencia entre ellos.
Primero “Borrar”, generalmente identificado con el color amarillo, está diseñado justamente para poder corregir la información ingresada sin necesidad de cancelar toda la operación. Es decir, borra por partes, pero no elimina del todo. Su función principal es eliminar el último dato escrito o vaciar el campo que se está completando, dependiendo del modelo del cajero automático, claro.
Por ejemplo, si estas frente al cajero, está lleno de gente e ingresaste un monto incorrecto o escribiste mal algún dato de la tarjeta etc. directamente presionar “Borrar” para corregir ese dato y seguir normalmente con la transacción.
A diferencia de este, el botón “Cancelar”, identificado con el color rojo en la mayoría de los cajeros automáticos, interrumpe del todo la operación que se está realizando. Al presionar este botón, el cajero detiene el proceso, te devuelve la tarjeta y regresa a la pantalla inicial o finaliza la sesión.
Esto significa que si estabas haciendo un retiro de efectivo, una consulta o una transferencia, tendrás que volver a iniciar todo el procedimiento si optas por cancelar la operación.