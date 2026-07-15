La historia de Bebé, la llama de La Paz que es viral por festejar el triunfo de la Selección en un auto

Su dueño y la familia que lo cobija contaron que Bebé es, literalmente, un miembro más de la casa. El animal vive en un predio amplio en la zona este de la provincia, donde cuenta con espacio de sobra para pastorear, convive en armonía con otros animales de corral y es el compañero de juegos predilecto de los niños del barrio, quienes lo visitan a diario para acariciarlo.

Bebé la simpática llama mendocina que ama pasear en auto y es furor absoluto en las redes sociales

De hecho, los paseos en auto no son ninguna novedad para este simpático camélido, sino una de sus actividades favoritas:

Fanática de las salidas: su familia asegura que desde muy pequeña está acostumbrada a subir al vehículo familiar . Para ella, ver la puerta del auto abierta es sinónimo de paseo y se sube por sus propios medios sin ninguna resistencia.

su familia asegura que desde muy pequeña está a al . Para ella, ver la puerta del auto abierta es sinónimo de paseo y se sube por sus propios medios sin ninguna resistencia. Libertad total: en su hogar tiene acceso libre tanto al patio trasero como al interior de la vivienda. Entra y sale cuando quiere, buscando la compañía de los humanos para recibir mimos o alguna fruta de premio.

en su hogar tiene tanto al trasero como al de la vivienda. Entra y sale cuando quiere, buscando la compañía de los humanos para recibir mimos o alguna fruta de premio. Familiarizada con el ruido: al criarse en un entorno tan integrado con la vida del pueblo, los ruidos cotidianos y el contacto constante con las personas no le resultan ajenos, lo que explica su llamativa tranquilidad durante los festejos de la Selección.

De hecho, los paseos en auto no son ninguna novedad para este simpático camélido, sino una de sus actividades favoritas:

Como era de esperarse, la enorme repercusión del video viral encendió algunas alarmas sobre el bienestar del animal. Para llevar tranquilidad a la comunidad y constatar que todo estuviera en orden, personal policial junto a médicos veterinarios se acercaron hasta el domicilio donde reside Bebé para realizarle una inspección detallada.

El diagnóstico de los profesionales de la salud animal fue un alivio absoluto y confirmó lo que su familia defendía con tanto cariño: la llama se encuentra en un estado físico y sanitario impecable.

Fue la estrella de los festejos y tras una ola de denuncias los veterinarios confirmaron cómo vive la llama Bebé

Los veterinarios detallaron que Bebé presenta un peso óptimo para su edad, una estructura fuerte, el pelaje sumamente cuidado y una alimentación de excelente calidad. Además, destacaron su temperamento dócil, amigable y sumamente receptivo al contacto humano, una señal inequívoca de que se cría en un entorno saludable y libre de cualquier tipo de violencia o estrés.

Así, mientras el debate sobre las curiosas postales que dejan los festejos populares sigue encendido en el mundo virtual, Bebé continúa con su tranquila rutina de campo en La Paz, ajena a la fama digital, esperando que abran la puerta del auto para su próxima aventura y consolidada, sin dudas, como la hincha más original de la Scaloneta en Mendoza.

Fue la estrella de los festejos y tras una ola de denuncias los veterinarios confirmaron cómo vive la llama Bebé

Los veterinarios detallaron que Bebé presenta un peso óptimo para su edad, una estructura fuerte, el pelaje sumamente cuidado y una alimentación de excelente calidad. Además, destacaron su temperamento dócil, amigable y sumamente receptivo al contacto humano, una señal inequívoca de que se cría en un entorno saludable y libre de cualquier tipo de violencia o estrés.

Así, mientras el debate sobre las curiosas postales que dejan los festejos populares sigue encendido en el mundo virtual, Bebé continúa con su tranquila rutina de campo en La Paz, ajena a la fama digital, esperando que abran la puerta del auto para su próxima aventura y consolidada, sin dudas, como la hincha más original de la Scaloneta en Mendoza.