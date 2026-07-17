Uno de los mejores consejos financieros es ahorrar poco, ahorrar pronto y ahorrar con regularidad.

4 consejos para administrar tu dinero según el director de un banco

Cada quién tiene una situación económica diferente, pero aunque haya prosperidad económica o una situación difícil, siempre hay un patrón financiero que se repite: pocas personas saben aprovechar de manera correcta los recursos que tiene disponible.

Si bien es cierto que en internet está lleno de personas que comparten consejos sobre cómo aumentar tus ingresos y hasta cómo hacerte millonario, no siempre se puede confiar. Es por eso que una persona que vive las situaciones financieras en profundidad, ayuda con algunas consideraciones a tener en cuenta.

Charlie Nunn, el director ejecutivo de Lloyds Banking Group, el banco más grande de Reino Unido y que maneja una de cada cuatro cuentas bancarias, conoce bien el mundo de los gastos, ahorros y préstamos, así que ofrece sus consejos sobre cómo administrar tu dinero:

Automatiza tus ahorros: para acumular ahorros hay que automatizar el acto de guardar dinero para el futuro. Es decir, toma el ahorro como una decisión y/o acción regular que tienes que seguir haciendo sin excusas.

Hay algunos detalles a considerar para manejar bien tus finanzas personales.

En este caso es clave apartar un poco de plata y guardarla en algún lugar donde no tengas acceso a él y puedas gastarla. Además, el experto recomienda tener un fondo de emergencia para gastos imprevistos.

Si tienes hijos, dales dinero de bolsillo: ser padres no es una excusa para derrochar dinero. Por eso, el mejor consejo es que tus hijos tengan plata de bolsillo para administrar su presupuesto y a vivir dentro de sus posibilidades.

Sé transparente sobre el dinero en tus relaciones: siempre ahorrar es más sencillo cuando lo hacemos junto a alguien que sea cuidadoso y prudente con el dinero. El mejor consejo que tiene Nunn es prestar atención en qué se gasta el dinero y cómo lo administran para vacaciones, gastos importantes o tiempo libre.

Haz una pausa antes de comprar online: hay que pensar dos veces antes de hacer compras que no sean tan necesarias. Es decir, piensa dos veces antes de enviar dinero, sobre todo si compras artículos en línea.