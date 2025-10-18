Sabiduría japonesa: 10 consejos para encontrar felicidad y sapiencia

2- No retengas a quien se va ni rechaces a quien llega. Hay cosas que no se pueden controlar, todo pasa por algo y nadie es el dueño de nadie. Este consejo además habla de dejar de lado los prejuicios ante gente que recién conocemos.

3- Si lo piensas, decídete. Si ya te decidiste, no lo pienses. Cortito: no hay que darle tantas vueltas a los proyectos o decisiones. Mucho menos arrepentirse.

4- Es mejor ser el enemigo de una buena persona que el amigo de una mala. Las personas de las que te rodeas son las que harán tu vida mejor o peor. Ha que rodearse de personas que valgan la pena, aunque sea para discutir y tener contrapuntos.

5- Si no existiera la gente común, tampoco existirían las personas extraordinarias. No está tan mal ser "del montón", muchas personas quisieran estar ahí y no lo logran.

- Rápido significa lento, pero sin pausa. La constancia es una de las mayores virtudes que puede tener una persona

7- El que quiere subir inventa la escalera. El ayudante más fiel que tendrás en tu vida siempre serás vos mismo.

8- Hasta el viaje más largo comienza con un solo paso. El primer paso es el más difícil, pero también el más importante.

9- A los 10 años es una maravilla, a los 20 es un genio y a los treinta es una persona del montón. No hay que deslumbrarse ni sobredimensionar a las personas que suelen mostrar un brillo especial a temprana edad. La vida y los años todo lo nivelan.

10- Si preguntas sentirás vergüenza un minuto; si no lo haces, sentirás vergüenza toda la vida. Esto puede relacionarse con un conocido refrán: "No hay preguntas tontas, hay tontos que no preguntan".