polvo en casa (1) En casa hay muchos objetos que hacen que el polvo se acumule, entre ellos los celulares y los peores: los zapatos. Estos traen toda la suciedad de la calle. Fuente: Canva.

Limpiar menos y que dure más: la sabiduría japonesa revela cuál es el secreto para limpiar el polvo de la casa

Básicamente, en un país como Japón no se usa eso de elegir un día para limpiar o hacerlo durante muchas horas, sino más bien ellos evitan la suciedad. Su filosofía de limpieza varía desde el polvo hasta el aire que respiran revelando sabiamente hasta como crear una ventilación adecuada para una higiene ambiental en casa.

Se cree que aproximadamente el 60% del polvo y la suciedad que se acumula en una casa proviene de la calle y entra exactamente por los pies de sus habitantes. De esta forma, la sabiduría japonesa desarrolla la arquitectura de la costumbre, su filosofía de vida.

dejar los zapatos o zapatillas en la entrada de la casa para evitar la suciedad Si pensabas que tus zapatos estaban limpios porque no pisaste barro, la sabiduría japonesa te tiene malas noticias. Para evitar entrar la suciedad que tienen a tu casa, tenés que sacartelos en la entrada y dejarlos mirando hacia la puerta. Fuente: Canva.

Así es que la vida se divide entre las personas que se descalzan al entrar a su casa y quienes no. Para los japoneses hay una zona en la entrada de la casa con un escalón llamado agari kamachi. Este objeto marca el límite sagrado entre el "mundo exterior" (sucio) y el "mundo interior" (limpio).

Más allá de la suciedad visible, sacarse los zapatos en la entrada de tu casa tiene un profundo impacto y resultados, ya que la mayoría tiene restos de materia fecal. Además, los zapatos transportan pesticidas de los jardines, polvo de la ciudad y selladores de asfalto cancerígenos que terminan en el aire de nuestra casa. No solo se trata de higiene, es un ritual de limpieza que también sirve como un interruptor físico para la desconexión mental, como cambiarse ropa.

Es decir, para evitar el polvo y las bacterias en tu casa, empezá sacándote tus zapatos antes de entrar y verás como dura la limpieza y tienes que limpiar menos polvo.