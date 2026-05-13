Nadie ni ninguna casa se salva del polvo del ambiente y de hacer una limpieza diaria en la casa. Y así como muchas veces la gente pierde miles de horas limpiando, dando vuelta la casa y sacando el polvo de los muebles, hay otras que aplican la sabiduría japonesa en su hogar y efectivamente limpian menos para que dure más.
Limpiar menos y que dure más: la sabiduría japonesa revela cuál es el secreto para limpiar el polvo de la casa
El polvo en la casa es inevitable y para mantenerlo hay que hacer una limpieza constante. Pero para la sabiduría japonesa esto no es necesario
Japón tiene infinitos trucos de limpieza, pero muchas veces sus normas y reglas pueden ser costosas de aplicar porque cada país tiene sus costumbres. Es decir, mientras en muchos hogares occidentales la limpieza es una reacción donde se limpia lo que se ha ensuciado, en otras culturas se trata de un diseño de vida preventivo.
Acá es donde la sabiduría japonesa pone de lo suyo y revela su mejor secreto en la limpieza.
Limpiar menos y que dure más: la sabiduría japonesa revela cuál es el secreto para limpiar el polvo de la casa
Básicamente, en un país como Japón no se usa eso de elegir un día para limpiar o hacerlo durante muchas horas, sino más bien ellos evitan la suciedad. Su filosofía de limpieza varía desde el polvo hasta el aire que respiran revelando sabiamente hasta como crear una ventilación adecuada para una higiene ambiental en casa.
Se cree que aproximadamente el 60% del polvo y la suciedad que se acumula en una casa proviene de la calle y entra exactamente por los pies de sus habitantes. De esta forma, la sabiduría japonesa desarrolla la arquitectura de la costumbre, su filosofía de vida.
Así es que la vida se divide entre las personas que se descalzan al entrar a su casa y quienes no. Para los japoneses hay una zona en la entrada de la casa con un escalón llamado agari kamachi. Este objeto marca el límite sagrado entre el "mundo exterior" (sucio) y el "mundo interior" (limpio).
Más allá de la suciedad visible, sacarse los zapatos en la entrada de tu casa tiene un profundo impacto y resultados, ya que la mayoría tiene restos de materia fecal. Además, los zapatos transportan pesticidas de los jardines, polvo de la ciudad y selladores de asfalto cancerígenos que terminan en el aire de nuestra casa. No solo se trata de higiene, es un ritual de limpieza que también sirve como un interruptor físico para la desconexión mental, como cambiarse ropa.
Es decir, para evitar el polvo y las bacterias en tu casa, empezá sacándote tus zapatos antes de entrar y verás como dura la limpieza y tienes que limpiar menos polvo.