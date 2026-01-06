Cuál es el objeto más sucio de la casa y cómo puedo limpiarlo con vinagre

Cuál es el objeto más sucio de la casa
El objeto más sucio de la casa no es el inodoro, ni el lavamanos y mucho menos el piso. La esponja de cocina y los elementos similares, como el repasador o la rejilla, suelen reunir más gérmenes y microorganismos.
La esponja está en contacto constante con materia organiza, humedad y temperatura, elementos necesarios para el desarrollo de bacterias como la Salmonella o la E. coli. Además, puede atraer a plagas asquerosas como cucarachas.
Para desinfectar la esponja de la casa que utilizas para lavar los platos solo basta con hervirla unos minutos en una mezcla de agua y vinagre blanco de limpieza.
Déjala que se seque bien en un espacio ventilado y cambia la esponja cada cierto tiempo o cuando esté gastada. El vinagre desinfecta y elimina las bacterias, hongos y restos de comida.
Otros objetos sucios de la casa que puedo limpiar con vinagre
Existen otros objetos de la casa que suelen estar sucios y llenos de gérmenes. Ejemplo de ello son los siguientes:
- Tablas de cortar alimentos.
- Controles remotos y celulares.
- Almohadas y colchones.
- Cepillos de dientes.
- El inodoro y lavamanos del baño.
- Los tachos o recipientes donde colocamos la bolsa de basura.
Para qué se usa cada variedad de vinagre
No es lo mismo limpiar con vinagre de vino que limpiar con vinagre destilado. Cada variedad de vinagre se obtiene o elabora con un procedimiento particular.
- El vinagre de manzana es un ingrediente suave y rico que combina muy bien con ensaladas. Este ingrediente es famoso por sus propiedades y beneficios para la piel, el pelo, las uñas y la salud en general. El vinagre de manzana está presente en muchos procedimientos de belleza, en recetas y trucos.
- El vinagre de vino, por su parte, suele utilizarse en la cocina para realzar sabores, marinar carnes, elaborar vinagretas, salsas y como conservante de vegetales encurtidos.
- Finalmente, el vinagre de limpieza, suele utilizarse para desincrustar sarro o cal en los baños, griferías, tuberías y electrodomésticos. El vinagre de limpieza sirve para desinfectar y neutralizar olores en la ropa, cajones, y lugares con humedad; así como se utiliza para eliminar las manchas de moho. Los vinagres de alimentos, también se usan para todo lo anterior, pero son menos efectivos.