Cuál es el objeto más sucio de la casa y cómo puedo limpiarlo con vinagre

esponja de platos Lo ideal es desinfectar la esponja y secarla bien luego de cada uso.

Para desinfectar la esponja de la casa que utilizas para lavar los platos solo basta con hervirla unos minutos en una mezcla de agua y vinagre blanco de limpieza.

Déjala que se seque bien en un espacio ventilado y cambia la esponja cada cierto tiempo o cuando esté gastada. El vinagre desinfecta y elimina las bacterias, hongos y restos de comida.

Otros objetos sucios de la casa que puedo limpiar con vinagre

Existen otros objetos de la casa que suelen estar sucios y llenos de gérmenes. Ejemplo de ello son los siguientes:

Tablas de cortar alimentos.

Controles remotos y celulares.

Almohadas y colchones.

Cepillos de dientes.

El inodoro y lavamanos del baño.

Los tachos o recipientes donde colocamos la bolsa de basura.

Para qué se usa cada variedad de vinagre

No es lo mismo limpiar con vinagre de vino que limpiar con vinagre destilado. Cada variedad de vinagre se obtiene o elabora con un procedimiento particular.

vinagres Los vinagres varían según su acidez y concentración, factores que determinan su uso.