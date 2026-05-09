Cómo coser un accesorio de tela para que la puerta de casa no se golpee: usando un DIY

materiales de costura DIY significa "hazlo tu mismo" en ingles y esjustamente lo que propone este concepto.

La costura en casa, además de divertida y creativa proporciona algunos beneficios para la salud mental y fisica. Coser tus propias prendas de ropa y arreglar accesorios en desuso te ayuda a mejorar la concentración, trabajar la paciencia, bajar la ansiedad y trabajar la motricidad de las manos.

DIY de costura: cómo confeccionar un almohadón para la puerta

Para coser un almohadón para la puerta de la casa, vas a necesitar un pequeño trozo de tela rectangular o con alguna forma simpática, relleno de algodón o guata, hilo, aguja y elástico.

Es un DIY muy simple que incluso puede utilizar para vender. Es ideal para casas donde hay niños que pueden agarrarse las manos con la puerta y lastimarse.

DIY para la puerta Un proyecto de hilos muy bonito y sencillo.

Para arrancar con el DIY, corta las las porciones de tela tomando las medidas de la puerta. Vas a necesitar dos piezas de tela, dos elásticos y el relleno suficiente para que quede esponjoso. Enfrenta los derechos de tela y cose los bordes, dejando un orificio para dar vuelta a la pieza. En este punto del DIY vas a tener que poner en el lado interno los elásticos doblados formando un ojal para que cuando los voltees quede el gancho para engachar el accesorio a la puerta. Voltea la pieza, rellena con algodón o lo que tengas a mano, cose el orificio y refuerza los elásticos Ya está listo para ponerlo en cualquier puerta de la casa.

Cómo cuidar la puerta de la casa de los golpes y el desgaste

Para evitar el daño y desgaste de una puerta, sobre todo si es de madera, solo hay que considerar algunos cuidados básicos.

limpiar puerta Limpia las puertas y protégelas de la humedad.

Limpia la puerta con un paño suave y jabón neutro cada cierto tiempo, revisa el aceite de las bisagras, nutre la madera, barniza las terminaciones y evita que raspe contra el piso.