Cómo coser un accesorio de tela para que la puerta de casa no se golpee: usando un DIY

Con un DIY de costura y literalmente con unos centímetros de tela que te sobraron de tu último proyecto de hilos, se puede coser una especie de almohadón pequeño para evitar los golpes en la puerta.
Un DIY de costura puede ser realizado en casa y con pocos materiales. Son proyectos e ideas pensadas para coser o arreglar cosas sin tener que complicarse la vida.
La costura en casa, además de divertida y creativa proporciona algunos beneficios para la salud mental y fisica. Coser tus propias prendas de ropa y arreglar accesorios en desuso te ayuda a mejorar la concentración, trabajar la paciencia, bajar la ansiedad y trabajar la motricidad de las manos.
DIY de costura: cómo confeccionar un almohadón para la puerta
Para coser un almohadón para la puerta de la casa, vas a necesitar un pequeño trozo de tela rectangular o con alguna forma simpática, relleno de algodón o guata, hilo, aguja y elástico.
Es un DIY muy simple que incluso puede utilizar para vender. Es ideal para casas donde hay niños que pueden agarrarse las manos con la puerta y lastimarse.
- Para arrancar con el DIY, corta las las porciones de tela tomando las medidas de la puerta. Vas a necesitar dos piezas de tela, dos elásticos y el relleno suficiente para que quede esponjoso.
- Enfrenta los derechos de tela y cose los bordes, dejando un orificio para dar vuelta a la pieza. En este punto del DIY vas a tener que poner en el lado interno los elásticos doblados formando un ojal para que cuando los voltees quede el gancho para engachar el accesorio a la puerta.
- Voltea la pieza, rellena con algodón o lo que tengas a mano, cose el orificio y refuerza los elásticos Ya está listo para ponerlo en cualquier puerta de la casa.
Cómo cuidar la puerta de la casa de los golpes y el desgaste
Para evitar el daño y desgaste de una puerta, sobre todo si es de madera, solo hay que considerar algunos cuidados básicos.
Limpia la puerta con un paño suave y jabón neutro cada cierto tiempo, revisa el aceite de las bisagras, nutre la madera, barniza las terminaciones y evita que raspe contra el piso.