Cómo eliminar las manchas difíciles del sillón usando percarbonato de sodio: método de limpieza efectivo

El primer paso es activar el percarbonato, ya que este compuesto solo libera su poder limpiador (oxígeno activo) al entrar en contacto con agua caliente. Debes calentar agua a una temperatura de entre 40°C y 60°C.

Para manchas localizadas y persistentes, crea una pasta espesa mezclando una parte de percarbonato con dos de agua. Si la mancha es extensa o más leve, disuelve dos cucharadas soperas en un litro de agua caliente.

Antes de utilizarla, es mejor que realices siempre una prueba en una zona oculta del sillón (como la parte trasera o inferior) para verificar que el color del tejido no se altere.

limpiar-manchas-sillon.jpg El percarbonato, con agua caliente, puede ayudarte a eliminar las manchas del sillón.

Si el sillón es de tela resistente, utiliza un cepillo de cerdas suaves para frotar con movimientos circulares desde el borde de la mancha hacia el centro; esto evita que la suciedad se extienda y genere el efecto de "cerco".

Deja que el percarbonato de sodio actúe sobre la fibra durante un tiempo de 10 a 20 minutos, dependiendo de la gravedad de la mancha. Es importante vigilar que la mezcla no se seque por completo sobre la tela. Para terminar, retira el producto utilizando un paño de microfibra limpio y humedecido únicamente con agua tibia.

En qué sillones debe usarse el percarbonato de sodio para las manchas

Recuerda que este método es ideal para fibras sintéticas y algodón, pero no debe usarse en sillones de cuero, piel, seda o lana, ya que el pH del percarbonato podría estropear irreversiblemente a cada uno de estos materiales.

Ya lo sabes, si el sillón de tu casa está manchado y no sabes cómo solucionarlo, será mejor que recurras al uso del percarbonato de sodio.