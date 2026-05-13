A la hora de hacer un test laboral, es muy común que una de las pruebas tenga que ver con la consigna: "Dibuje una persona bajo la lluvia". Si te ha pasado, ya debes saber cuáles son algunos de los errores y los aciertos a tener. En este caso, te mostraremos todos.
Dibujar una "Persona bajo la lluvia": El truco definitivo para aprobar el test laboral
Es una de las pruebas más temidas y curiosas de los procesos de selección. Aunque parece un simple dibujo infantil, el test de la "Persona bajo la lluvia" revela más de lo que crees
Este test proyectivo es una herramienta estándar en Recursos Humanos para evaluar la personalidad y los mecanismos de defensa de un candidato ante situaciones de estrés o incertidumbre. No busca medir tu talento artístico, sino tu equilibrio emocional.
¿Qué buscan los reclutadores con este dibujo?
El objetivo de esta prueba psicológica es observar cómo te sitúas ante un elemento estresante (representado por la lluvia) y qué herramientas utilizas para protegerte (el paraguas, la ropa, la actitud). Los psicólogos analizan desde la presión del trazo hasta la ubicación del dibujo en la hoja para determinar si eres apto para el puesto.
Guía paso a paso para un dibujo equilibrado
Siguiendo las recomendaciones de expertos y manuales de psicología laboral, estos son los puntos clave que debes cuidar:
1. La orientación y ubicación en el papel
- Usa la hoja en vertical: Es la forma estándar y denota respeto por las normas establecidas.
- Dibuja en el centro: Esto proyecta equilibrio personal, seguridad y buen manejo del espacio. Evita las esquinas, que pueden interpretarse como inseguridad o necesidad de apoyo.
2. La figura humana: El orden sí importa
- Dibuja de arriba hacia abajo: Empieza por la cabeza y termina en los pies. Es el orden lógico que denota una mente organizada y estructurada.
- Detalles faciales: Asegúrate de que la persona tenga ojos, nariz y boca. Una expresión neutra o una ligera sonrisa es ideal.
- Postura firme: Dibuja a la persona de frente o ligeramente de perfil, pero siempre de pie y estable.
3. El paraguas: Tu mejor defensa
El paraguas es el símbolo de tus defensas psicológicas ante los problemas:
- Ni muy grande, ni muy chico: Un paraguas gigante sugiere exceso de defensa o aislamiento; uno muy pequeño, falta de recursos. El tamaño debe ser proporcional al cuerpo.
- Ubicación correcta: Debe estar por encima de la cabeza y cubriendo a la persona de forma lógica. No lo dibujes hacia un lado dejando a la persona expuesta.
Errores comunes que debes evitar para no ser descartado
- Lluvia torrencial o rayos: Dibujar una tormenta eléctrica o gotas muy gruesas indica que te sientes abrumado por el entorno o que vives bajo niveles de estrés muy altos.
- Falta de suelo: Siempre dibuja una línea de horizonte o suelo. La ausencia de esta se interpreta como falta de estabilidad o falta de "pies sobre la tierra".
- Borrar en exceso: Intenta estar seguro de tus trazos. Muchos borrones proyectan indecisión, ansiedad o perfeccionismo extremo.
- Omitir el paraguas: Si no dibujas paraguas, el reclutador entenderá que no tienes herramientas para protegerte en situaciones difíciles.
¿Qué escribir si te piden una historia?
A veces, el test incluye escribir una breve historia al reverso. Mantén un tono positivo y profesional. Describe a una persona que está preparada para el clima, que sabe a dónde se dirige y para quien la lluvia es solo una circunstancia temporal que no le impide cumplir con sus metas del día.