Dibujar una "Persona bajo la lluvia": El truco definitivo para aprobar el test laboral

¿Qué buscan los reclutadores con este dibujo?

El objetivo de esta prueba psicológica es observar cómo te sitúas ante un elemento estresante (representado por la lluvia) y qué herramientas utilizas para protegerte (el paraguas, la ropa, la actitud). Los psicólogos analizan desde la presión del trazo hasta la ubicación del dibujo en la hoja para determinar si eres apto para el puesto.

Guía paso a paso para un dibujo equilibrado

Siguiendo las recomendaciones de expertos y manuales de psicología laboral, estos son los puntos clave que debes cuidar:

1. La orientación y ubicación en el papel

Usa la hoja en vertical: Es la forma estándar y denota respeto por las normas establecidas.

Es la forma estándar y denota respeto por las normas establecidas. Dibuja en el centro: Esto proyecta equilibrio personal, seguridad y buen manejo del espacio. Evita las esquinas, que pueden interpretarse como inseguridad o necesidad de apoyo.

2. La figura humana: El orden sí importa

Dibuja de arriba hacia abajo: Empieza por la cabeza y termina en los pies. Es el orden lógico que denota una mente organizada y estructurada.

Empieza por la cabeza y termina en los pies. Es el orden lógico que denota una mente organizada y estructurada. Detalles faciales: Asegúrate de que la persona tenga ojos, nariz y boca. Una expresión neutra o una ligera sonrisa es ideal.

Asegúrate de que la persona tenga ojos, nariz y boca. Una expresión neutra o una ligera sonrisa es ideal. Postura firme: Dibuja a la persona de frente o ligeramente de perfil, pero siempre de pie y estable.

3. El paraguas: Tu mejor defensa

El paraguas es el símbolo de tus defensas psicológicas ante los problemas:

Ni muy grande, ni muy chico: Un paraguas gigante sugiere exceso de defensa o aislamiento; uno muy pequeño, falta de recursos. El tamaño debe ser proporcional al cuerpo.

Un paraguas gigante sugiere exceso de defensa o aislamiento; uno muy pequeño, falta de recursos. El tamaño debe ser proporcional al cuerpo. Ubicación correcta: Debe estar por encima de la cabeza y cubriendo a la persona de forma lógica. No lo dibujes hacia un lado dejando a la persona expuesta.

test psicologico

Errores comunes que debes evitar para no ser descartado

Lluvia torrencial o rayos: Dibujar una tormenta eléctrica o gotas muy gruesas indica que te sientes abrumado por el entorno o que vives bajo niveles de estrés muy altos.

Dibujar una tormenta eléctrica o gotas muy gruesas indica que te sientes abrumado por el entorno o que vives bajo niveles de estrés muy altos. Falta de suelo: Siempre dibuja una línea de horizonte o suelo. La ausencia de esta se interpreta como falta de estabilidad o falta de "pies sobre la tierra".

Siempre dibuja una línea de horizonte o suelo. La ausencia de esta se interpreta como falta de estabilidad o falta de "pies sobre la tierra". Borrar en exceso: Intenta estar seguro de tus trazos. Muchos borrones proyectan indecisión, ansiedad o perfeccionismo extremo.

Intenta estar seguro de tus trazos. Muchos borrones proyectan indecisión, ansiedad o perfeccionismo extremo. Omitir el paraguas: Si no dibujas paraguas, el reclutador entenderá que no tienes herramientas para protegerte en situaciones difíciles.

¿Qué escribir si te piden una historia?

A veces, el test incluye escribir una breve historia al reverso. Mantén un tono positivo y profesional. Describe a una persona que está preparada para el clima, que sabe a dónde se dirige y para quien la lluvia es solo una circunstancia temporal que no le impide cumplir con sus metas del día.