Este test de personalidad, conocido como test de Rorschach, es una de las pruebas psicológicas proyectivas más utilizadas para explorar la personalidad y el mundo interno de los individuos. A través de diez láminas con manchas de tinta, este método psicodiagnóstico creado en 1921 y vigente en la actualidad permite analizar aspectos profundos de la mente, tanto en lo normal como en lo patológico.
¿Para qué sirve el test de personalidad Rorschach en una entrevista laboral?
En muchas entrevistas laborales se utiliza el test de personalidad Rorschach, te contamos qué significa cada una de estas manchas