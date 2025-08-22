Lo interesante de este test de personalidad es que no solo importa lo que una persona dice ver en las manchas, sino también cómo lo expresa, el tiempo que tarda en responder, las emociones que se despiertan y hasta la forma en la que manipula las láminas. Todo ello permite que el especialista obtenga una mirada más amplia sobre la personalidad del evaluado.

Test de personalidad (3) El test puede revelar rasgos de personalidad, patrones de pensamiento y funcionamiento emocional, así como posibles conflictos internos.

¿Para qué sirve el test de personalidad Rorschach en una entrevista laboral?

Este test de personalidad se compone de diez láminas con manchas de tinta simétricas, algunas en blanco y negro y otras a color. Se aplica de manera individual y sin tiempo límite. El procedimiento se divide en dos fases: