Violentos motochorros armados intentaron asaltar a un hombre a los tiros y el momento quedó filmado

Pero sus planes quedaron frustrados cuando de la nada dos motochorros se le pusieron al lado y no le dieron tiempo a nada. Uno de ellos sacó un arma de fuego y disparó hacia el aire para amedrentar a su víctima.

Así actuaron los motochorros en un intento de asalto

La víctima reaccionó como cualquier otro haría, se bajó de la moto sin siquiera pensarlo y corrió para escapar de los asaltantes, pero también para que no lo mataran, ya que en esa pequeña fracción de segundos le había quedado claro que los motochorros estaban armados y dispuestos a todos.

En el video se ve como el que iba como acompañante, y quien había disparado, fue quien intentó levantar la moto y llevársela, mientras que su cómplice estaba en el rodado en el que habían llegado.

Embed - Motochorros actuaron con impunidad para cometer un asalto en Capital

Son desgarradores los gritos que se escuchan de la víctima en pedido de auxilio, en un horario con mucho movimiento de tránsito y en una zona muy comercial de la Cuarta Sección.

Esto hizo que un taxista, una mujer en su auto y otro motociclista advirtieran que algo pasaba en el lugar. La mujer se detuvo sobre el puente de la casa de la víctima, mientras que el taxista y otra persona en moto salieron detrás de los motochorros.

En cuanto pudieron llamaron al 911 y la Policía llegó al lugar. Buscaron a los autores por las inmediaciones, pero los motochorros no fueron encontrados ni identificados debido a que llevaban cascos.

La pista del rodado que usaron los motochorros

A pesar que los delincuentes no fueron capturados tras el violento episodio ocurrido hace dos semanas, la investigación continuó y los pesquisas están detrás de los pasos de los presuntos autores.

En el video se ven nítidas las características de la moto que usaron los delincuentes, y ese dato fue guardado por los pesquisas que avanzan con la causa.

secuestro de motos capital Estas son las dos motos secuestradas e investigan si fueron usadas por motochorros. Foto: Gentileza

En la noche del jueves, alrededor de las 21.45, una persecución de sospechosos que escaparon en moto terminó en el interior del barrio San Martín, de Capital, donde intervinieron móviles de la Unidad Especial de Patrullaje, de la Comisaría 33 y de la Comisaría 5.

Cuando los móviles llegaron al barrio vieron a un hombre correr a quien le ordenaron que se detuviera, pero siguió hasta que se subió a los techos y lo perdieron de vista.

En el lugar los efectivos encontraron dos motos: una Zanella de 150 cilindradas, y una Honda 250 cilindradas blanca y rojo, características similares a las de la moto del intento de asalto en la Cuarta Sección, de Capital.

arma de fuego secuestrada barrio san martín El arma 9 milímetros que los policías secuestraron en el operativo en el barrio San Martín, de Capital. Analizarán si fue usada por los motochorros. Foto: Gentileza

Una vecina le dijo a los Policías sobre una casa colindante que era usurpada, y cuando los efectivos entraron hallaron una pistola 9 milímetros que fue secuestrada para analizarla. También secuestraron 5 cascos para motociclistas y una bicicleta negra rodado 29.

Los pesquisas creen que estos elementos podrían estar relacionados a los motochorros que quedaron filmados cuando intentaron asaltar a un hombre en la puerta de su casa en Capital.