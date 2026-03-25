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Inseguridad en Mendoza

Un hombre denunció el robo de 30.000 dólares y $800.000 en efectivo de su casa en Maipú

El hombre de 69 años salió a las 19.30 del martes feriado y al volver a las 2 horas encontró la habitación revuelta de su hogar y el dinero desaparecido

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El hombre tiene 69 años y vive en calle Lemos, de Maipú. Denunció el robo de dinero en efectivo.

El hombre tiene 69 años y vive en calle Lemos, de Maipú. Denunció el robo de dinero en efectivo.

Un hombre de 69 años denunció el robo U$S30.000, $800.000 y otros objetos de valor de su vivienda en calle Lemos al 500, de Maipú, mientras estuvo fuera de su casa por 2 horas.

La víctima contó que se retiró a las 19.30 y regresó cerca de las 21.30 y al llegar, encontró en la entrada un bolso tirado donde guardaba el dinero en efectivo vacío. La habitación principal y la de invitados estaban revueltas, según el parte policial.

Personal de la Policía Científica peritó el lugar en busca de indicios que permitan identificar a los autores del robo pero aún no hay detenidos.

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La Policía no pudo dar con los autores del robo en Maipú.

No fue el único robo millonario del martes

También a las 21, una mujer de 70 años denunció que le robaron dinero en efectivo y dólares en su casa de calle Rodríguez 2872, de la Capital.

La Policía fue alertada a través del 911 con el llamado de la víctima que aseguró que al llegar a su casa encontró las habitaciones revueltas.

Personal policial llegó al lugar y entrevistó a la víctima, quien contó que se había retirado en horas de la tarde y, al regresar, constató el desorden y el faltante de U$S7.000 y $500.000.

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