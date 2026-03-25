Un hombre denunció el robo de 30.000 dólares y $800.000 en efectivo de su casa en Maipú

policía de Mendoza movil policial.jpg La Policía no pudo dar con los autores del robo en Maipú.

No fue el único robo millonario del martes

También a las 21, una mujer de 70 años denunció que le robaron dinero en efectivo y dólares en su casa de calle Rodríguez 2872, de la Capital.

La Policía fue alertada a través del 911 con el llamado de la víctima que aseguró que al llegar a su casa encontró las habitaciones revueltas.

Personal policial llegó al lugar y entrevistó a la víctima, quien contó que se había retirado en horas de la tarde y, al regresar, constató el desorden y el faltante de U$S7.000 y $500.000.