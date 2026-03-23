Video insólito: una pareja se robó un inodoro de la terminal de San Carlos

Embed - Se robaron un inodoro en la Terminal de San Carlos

El municipio pidió ayuda para encontrar a los responsables del robo

Desde el área de Seguridad Ciudadana, de San Carlos, pidieron ayuda para encontrar a los responsables en una publicación en redes sociales.

"La pareja ingresó al sanitario de hombres de la terminal y se llevó un inodoro en una bolsa de consorcio. Realizamos seguimiento por medio de las cámaras de Monitoreo Municipal y por lo que sabemos las personas tomaron un colectivo al Sur", explicaron.

"Cualquier información que se tenga, el vecino debe comunicarse al 911. Radicamos la denuncia por lo que personal de Investigaciones ya se encuentra trabajando en el hecho", concluyeron.