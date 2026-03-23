Una pareja fue escrachada por las cámaras de seguridad después de robar un inodoro de la terminal de Eugenio Bustos, en San Carlos. La secuencia fue difundida por Seguridad Ciudadana.
Video insólito: una pareja se robó un inodoro de la terminal de San Carlos
Las cámaras de seguridad registraron toda la secuencia. Se hizo la denuncia formal y piden ayuda para identificarlos
Las imágenes muestran a los dos sujetos saliendo de la terminal con el botín dentro de una bolsa y subiéndose a un colectivo con destino al sur del departamento.
Las autoridades realizaron la denuncia formal y pidieron colaboración a la comunidad para identificar a la pareja acusaada del robo.
El municipio pidió ayuda para encontrar a los responsables del robo
Desde el área de Seguridad Ciudadana, de San Carlos, pidieron ayuda para encontrar a los responsables en una publicación en redes sociales.
"La pareja ingresó al sanitario de hombres de la terminal y se llevó un inodoro en una bolsa de consorcio. Realizamos seguimiento por medio de las cámaras de Monitoreo Municipal y por lo que sabemos las personas tomaron un colectivo al Sur", explicaron.
"Cualquier información que se tenga, el vecino debe comunicarse al 911. Radicamos la denuncia por lo que personal de Investigaciones ya se encuentra trabajando en el hecho", concluyeron.