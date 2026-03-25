Un turista argentino fue brutalmente atacado por motochorros en Río de Janeiro, que lo dejaron inconsciente.

En el video se puede observar al hombre mientras camina por la ciclovía, segundos antes de ser abordado por los asaltantes, que circulaban por la zona en una moto, y al atacarlo, dos de los delincuentes lo tiran al suelo, lo patean en la espalda y la cabeza y, cuando queda inmóvil, aparece un tercero y lo revisa.

Inmediatamente, los motochorros después huyeron con sus pertenencias. Además, por estas horas no se ha informado sobre el estado de salud del turista argentino ni su identidad, aunque sí trascendió que es oriundo de Entre Ríos.

Testigos del violento ataque aseguraron que el turista argentino perdió el conocimiento como consecuencia directa del ataque.

Más allá de que se realizó un seguimiento a través de la cámaras situadas en distintas calles de la ciudad, hasta el momento no hay detenidos, aunque las autoridades policiales desarrollaban un operativo de segururidad para encontrar a los responsables del ataque.

El medio local Portal R7, indicó que el violento incidente ocurrió en temporada alta de turismo de Río de Janeiro, y generó preocupación entre turistas argentinos que visitan la ciudad, principalmente en sectores donde se registra una alta circulación como Barra da Tijuca, uno de los puntos preferidos de los visitantes por su oferta turística y gastronómica.