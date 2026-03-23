Seis de cada 10 turistas planifican su viaje a Mendoza con menos de un mes de anticipación

La tendencia es que la gente viaje de forma espontánea, con menos reservas previas y más decisiones de último momento, especialmente en el turismo nacional.

Radiografía de los turistas que visitan Mendoza

En cuanto a las motivaciones de los viajes, el 65% de los turistas viene a Mendoza por vacaciones -esparcimiento y diversión- , pero también hay un porcentaje que lo hace para visitar familiares o amigos (22% del total).

En 6% de los casos, los turistas vienen por negocios y congresos y 4% por competencias deportivas. Finalmente, un 2% viaja por razones de salud.

El estudio también marca con quienes viajan los visitantes. Los grupos familiares representan el 35%, seguidos por parejas (31%) y personas que viajan solas (20%). También hay un 12% que viaja con amigos.

El informe señala que 9 de cada 10 turistas eligen Mendoza sin comparar con otros destinos.

Ese dato refleja una marca consolidada, con capacidad de atraer visitantes de forma directa, sin necesidad de competir en la decisión final.

turismo 1 La mayoría de los turistas que visita Mendoza se va con una valoración positiva del lugar. Muchos de ellos vuelven. Prensa Emetur

Cuánto tiempo se extiende la estadía promedio de un turista en Mendoza

La investigación también señaló que la estadía promedio en la provincia es de 5 a 8 días, y se reparte de la siguiente manera: la mayoría se concentra en viajes cortos y medios: el 45% permanece entre 2 y 4 días y el 35% entre 5 y 7. Solo un 11% extiende su visita más de una semana.

En cuanto a las reservas, quienes eligen Mendoza como destino reserva en forma digital: el 61% a través de plataformas online y el 23% lo hace de manera directa con el alojamiento.

Sobre los lugares de alojamiento, predominan las viviendas de familiares y amigos (31%) y los alquileres (23%). Luego aparecen cabañas y hoteles.

Qué hacen los turistas, en qué gastan y cómo evalúan la experiencia

potrerillos-feriado Las visitas a la montaña son las preferidas por los turistas mendocinos.

La cordillera es, por lejos, el principal imán de los turistas que eligen Mendoza: el 47% de las menciones entre los turistas, manifiestan que les impactó la Cordillera de los Andes.

Inmediatamente después aparecen mencionados los vinos y las bodegas con el 29%, y la Ciudad de Mendoza se lleva el 11% de las menciones. Más lejos quedan las termas (4%) y otras clima, las fiestas, la gastronomía y el comercio, todos con participaciones menores. En conjunto, la postal que se arma es bastante clara: montaña y vino como eje, pero con una oferta que suma lo urbano, lo cultural y lo gastronómico.

Las actividades más elegidas se relacionan con la información anterior. El 32% elige entretenimientos relacionados con la naturaleza, seguidos por experiencias gastronómicas (23%) y visitas a bodegas (11%). También aparecen las salidas nocturnas (9%) y el turismo aventura y las compras (7%). Los turistas organizan sus vacaciones en Mendoza con tours a la Cordillera de los Andes como actividad principal, mientras que las demás actividades son complementarias a esta.

turismo bodegas.jpg La experiencia de las bodegas y el vino también atrae a muchos turistas a la hora de elegir Mendoza como destino turístico.

En cuanto al gasto diario de un turista en Mendoza, se calcula en U$S71,62 por día. La mayor parte se va en gastronomía (U$S22,85), alojamiento (US$21,64) y transporte (US$11,63). Es decir, la mayor inversión se concentra en el alojamiento y la comida más que en consumos secundarios.

El estudio muestra altos niveles de satisfacción. La gastronomía encabeza el ranking de valoración positiva: 97% de los turistas se van conformes con la comida mendocina, seguida por entretenimiento (95,9%), alojamiento (94,65%) y compras (93,32%). Además, más de dos tercios calificó el alojamiento como “muy bueno” y la mayoría consideró que los precios fueron "normales".

Un destino con oferta variada

El informe confirma que Mendoza no depende de un solo atractivo para que los turistas la elijan como destino. Naturaleza, vino, gastronomía y cultura se combinan en una propuesta amplia, que funciona tanto para escapadas cortas como para vacaciones más largas.

Ese mix explica, en parte, por qué la provincia sigue atrayendo turistas durante todo el año, incluso con cambios en la forma de viajar.

Fuente: Emetur