Tour por 3 bodegones de la Ciudad a $40.000 en total.

El Tour de Bodegones incluye un recorrido guiado en bus, siguiendo un circuito turístico y cultural previamente definido, que conectará tres bodegones típicos de la Ciudad, cada uno con experiencias y sabores propios, ofreciendo una vivencia auténtica y representativa de la exquisita cocina mendocina.

Bodegones tour pasteles Los pasteles fritos de carne serán una de las propuestas del Tour de Bodegones.

La primera parada será en el Bodegón Don Coco, en la Cuarta oeste, sobre calle Bogado, donde los anfitriones propondrán una combinación de texturas y sabores, buscando ser un buen comienzo para una típica velada mendocina. De ese modo, se comenzará con un plato degustación de ravioles caseros y tortilla de papas, dos platos emblema de ese tradicional restorán.

El recorrido continuará hacia Bodegón El Gallego, en su sucursal de Lomas, sobre la avenida Champagnat, donde deleitarán a los visitantes con sus pasteles fritos de carne cortada a cuchillo, acompañados de una copa de vino.

Finalmente, el postre del recorrido estará a cargo de Don Aldo, en calle Suipacha y Paso de los Andes, un histórico bodegón donde se disfrutará de una degustación de clásicos argentinos: flan casero con dulce de leche; peras al malbec y al chardonnay con crema y conservas en almíbar con quesos regionales. En este tradicional local de la Sexta, se cerrará el circuito con un show musical a cargo de músicos mendocinos.

Bodegones tour flan El flan casero con dulce de leche, un postre clásico que podrá disfrutarse en el Tour de Bodegones.

Las entradas para participar en el Tour de los Bodegones se podrán adquirir en EntradaWeb, a un costo de $40.000.

A partir de esta iniciativa, la Ciudad de Mendoza continúa potenciando su oferta de turismo gastronómico, promoviendo experiencias que combinan tradición, cultura y disfrute en espacios emblemáticos de la vida urbana.