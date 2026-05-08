Hierba cangrejo: la planta invasiva que atenta contra tu jardín y le roba protagonismo al césped

hierba cangrejo La hierba cangrejo es una maleza que seguramente no querrás tener en el jardín.

La hierba cangrejo se desarrolla principalmente en verano, ya que cuando hace calor y los rayos de sol comienzan a impactar sobre las semillas, las mismas empiezan a brotar. Por ende, es fundamental poner en práctica ciertas medidas de jardinería en otoño e invierno, previniendo el desarrollo de la maleza.

En este sentido, como primera estrategia la recomendación pasará por el uso de herbicidas preemergentes. Estos productos no eliminan la planta ya crecida, sino que establecen una barrera química en la superficie del suelo que impide que las semillas completen su proceso de germinación.

Por otro lado, el mantenimiento de un césped denso y vigoroso funciona como una defensa natural impenetrable. Un pasto saludable compite agresivamente por luz, agua y nutrientes, dejando poco margen para que la hierba cangrejo se instale.

Asimismo, la altura de corte es un factor determinante: dejar el pasto un poco más alto de lo habitual genera una sombra proyectada sobre el suelo que inhibe la activación de las semillas invasoras.

maleza jardin Aprendé a cuidar el césped y evitá el crecimiento de esta maleza.

Finalmente, en un jardín donde la mencionada maleza ya se desarrolló, tenemos dos opciones:

Extracción manual: es altamente efectiva si se realiza en ejemplares jóvenes, evitando así el crecimiento de un sistema radicular extendido.

Herbicidas postemergentes: si la invasión es extensa, debemos recurrir a productos específicos diseñados para eliminar la maleza sin dañar el césped.

De esta forma, la hierba cangrejo no será un problema para tu jardín y el césped será el verdadero protagonista del parque.