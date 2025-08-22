Una historia de amor y desamor comienza a ganar claridad entre dos personas, en una historia que juega con los sentimientos de los usuarios y qué le da forma a un relato que ha sido un éxito mundial desde la primera película.
Esta última entrega de la saga, para muchos una de las mejores producciones entre todas las series y películas de los últimos tiempos, tiene una duración de 1 hora y 45 minutos, llegó la cartelera de Netflix en febrero de 2024.
netflix-A-través-de-mi-ventana-3-A-través-de-tu-mirada-streaming
La película de Netflix arrasa con esta producción española.
Netflix: de qué trata la película A través de mi ventana 3: A través de tu mirada
Esta película de Netflix tiene como protagonistas a Raquel (Clara Galle) y Ares (Julio Peña Fernández). Ambos toman la decisión de separarse en verano y cada uno sigue con su vida. Pero cuando coinciden nuevamente en el invierno de Barcelona y se vuelven a ver, se dan cuenta que sus sentimientos están flotando por el aire y el amor es innegable. ¿Encontrarán la forma de dejar de lado los problemas del pasado y darse una nueva oportunidad en el amor?
netflix-A-través-de-mi-ventana-3-A-través-de-tu-mirada
La película es la tercera de una exitosa y reconocida saga de Netflix.
Reparto de A través de mi ventana 3: A través de tu mirada, película de Netflix
- Clara Galle (Raquel Mendoza)
- Julio Peña Fernández (Ares Hidalgo)
- Eric Masip (Artemis Hidalgo)
- Hugo Arbués (Apolo Hidalgo)
- Natalia Azahara (Daniela Fernández)
- Emilia Lazo (Claudia Martínez)
- Andrea Chaparro (Vera Herrando)
Tráiler de A través de mi ventana 3: A través de tu mirada, película de Netflix
Embed - THROUGH MY WINDOW: LOOKING AT YOU | Official Trailer | Netflix
Dónde ver la película A través de mi ventana 3: A través de tu mirada, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película A través de mi ventana 3: A través de tu mirada se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la película Throungh my window 3: Lok se puede ver en Netflix.
- España: la película A través de mi ventana 3: A través de tu mirada se puede ver en Netflix.