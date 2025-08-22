Una historia de amor y desamor comienza a ganar claridad entre dos personas, en una historia que juega con los sentimientos de los usuarios y qué le da forma a un relato que ha sido un éxito mundial desde la primera película.

Esta última entrega de la saga, para muchos una de las mejores producciones entre todas las series y películas de los últimos tiempos, tiene una duración de 1 hora y 45 minutos, llegó la cartelera de Netflix en febrero de 2024.

netflix-A-través-de-mi-ventana-3-A-través-de-tu-mirada-streaming La película de Netflix arrasa con esta producción española.

Netflix: de qué trata la película A través de mi ventana 3: A través de tu mirada

Esta película de Netflix tiene como protagonistas a Raquel (Clara Galle) y Ares (Julio Peña Fernández). Ambos toman la decisión de separarse en verano y cada uno sigue con su vida. Pero cuando coinciden nuevamente en el invierno de Barcelona y se vuelven a ver, se dan cuenta que sus sentimientos están flotando por el aire y el amor es innegable. ¿Encontrarán la forma de dejar de lado los problemas del pasado y darse una nueva oportunidad en el amor?

netflix-A-través-de-mi-ventana-3-A-través-de-tu-mirada La película es la tercera de una exitosa y reconocida saga de Netflix.

Reparto de A través de mi ventana 3: A través de tu mirada, película de Netflix

Clara Galle (Raquel Mendoza)

Julio Peña Fernández (Ares Hidalgo)

Eric Masip (Artemis Hidalgo)

Hugo Arbués (Apolo Hidalgo)

Natalia Azahara (Daniela Fernández)

Emilia Lazo (Claudia Martínez)

Andrea Chaparro (Vera Herrando)

Tráiler de A través de mi ventana 3: A través de tu mirada, película de Netflix

Dónde ver la película A través de mi ventana 3: A través de tu mirada, según la zona geográfica