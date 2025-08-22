La actriz Clara Galle interpreta a Raquel Mendoza en la película de Netflix.

La actriz Clara Galle interpreta a Raquel Mendoza en la película de Netflix.

La plataforma de Netflix, que constantemente está incorporando series y películas a su catálogo, arrasa con una propuesta bastante atractiva. Es un buen plan ver la película A través de mi ventana 3: A través de tu mirada, una producción española que la rompe a nivel mundial.

Esta película es uno de los mejores dramas románticos de los últimos tiempos, que está protagonizada por Clara Galle y Julio Peña Fernández.

Esta propuesta dramática y romántica de Netflix, es la tercera y última parte de la trilogía A través de mi ventana, una saga creada por Ariana Godoy y que arrancó con las películas A través de mi ventana (2022) y A través del mar (2023).

Una historia de amor y desamor comienza a ganar claridad entre dos personas, en una historia que juega con los sentimientos de los usuarios y qué le da forma a un relato que ha sido un éxito mundial desde la primera película.

Esta última entrega de la saga, para muchos una de las mejores producciones entre todas las series y películas de los últimos tiempos, tiene una duración de 1 hora y 45 minutos, llegó la cartelera de Netflix en febrero de 2024.

netflix-A-través-de-mi-ventana-3-A-través-de-tu-mirada-streaming
La película de Netflix arrasa con esta producción española.

La película de Netflix arrasa con esta producción española.

Netflix: de qué trata la película A través de mi ventana 3: A través de tu mirada

Esta película de Netflix tiene como protagonistas a Raquel (Clara Galle) y Ares (Julio Peña Fernández). Ambos toman la decisión de separarse en verano y cada uno sigue con su vida. Pero cuando coinciden nuevamente en el invierno de Barcelona y se vuelven a ver, se dan cuenta que sus sentimientos están flotando por el aire y el amor es innegable. ¿Encontrarán la forma de dejar de lado los problemas del pasado y darse una nueva oportunidad en el amor?

netflix-A-través-de-mi-ventana-3-A-través-de-tu-mirada
La película es la tercera de una exitosa y reconocida saga de Netflix.

La película es la tercera de una exitosa y reconocida saga de Netflix.

Reparto de A través de mi ventana 3: A través de tu mirada, película de Netflix

  • Clara Galle (Raquel Mendoza)
  • Julio Peña Fernández (Ares Hidalgo)
  • Eric Masip (Artemis Hidalgo)
  • Hugo Arbués (Apolo Hidalgo)
  • Natalia Azahara (Daniela Fernández)
  • Emilia Lazo (Claudia Martínez)
  • Andrea Chaparro (Vera Herrando)

Tráiler de A través de mi ventana 3: A través de tu mirada, película de Netflix

Embed - THROUGH MY WINDOW: LOOKING AT YOU | Official Trailer | Netflix

Dónde ver la película A través de mi ventana 3: A través de tu mirada, según la zona geográfica

  • Latinoamérica: la película A través de mi ventana 3: A través de tu mirada se puede ver en Netflix.
  • Estados Unidos: la película Throungh my window 3: Lok se puede ver en Netflix.
  • España: la película A través de mi ventana 3: A través de tu mirada se puede ver en Netflix.

Temas relacionados:

Te puede interesar