Netflix arrasa con una serie no apta para menores: tiene 6 capítulos

El catálogo de series y películas de Netflix tiene opciones para todos los gustos. Una serie ha logrado atrapar a los suscriptores con una historia de las más emotivas, pero con la particularidad de que no es para menores de edad, y que su historia apenas consta de 6 capítulos, los cuales no llegan a la media hora cada uno: Tore.

Durante el último tiempo, Netflix se ha nutrido en mayor cantidad de series y películas de producción sueca, y si bien no abundan este tipo de ofertas en el catálogo, las disponibles son historias irresistibles. Esta serie no lleva ni siquiera 3 años en la plataforma, pero ese tiempo le ha bastado para sumergir a los suscriptores en un relato que combina emotividad, drama y comedia.

tore 1
Esta serie se destac&oacute; en Netflix por su relato, la cual es para mayores de 16 a&ntilde;os

Esta serie se destacó en Netflix por su relato, la cual es para mayores de 16 años

Estamos hablando de una serie que, de acuerdo a los parámetros de Netflix, no es apta para menores de edad, y es que a lo largo de todo este relato, veremos escenas muy vinculadas al sexo, las drogas y el alcohol. Además, esta oferta del catálogo de series y películas no puede encasillarse en un solo género, ya que es una tragicomedia, con una historia muy conmovedora.

La serie cuenta con la particularidad de tener un total de 6 capítulos, y es que cada uno de ellos duran apenas 30 minutos, por lo que estamos al frente de una de las historias más cortas e intensas de todo Netflix. Su presencia en el catálogo de series y películas no pasó inadvertida para los suscriptores, que cada vez más eligen historias de este tipo, no por género, sino por duración.

Esta serie se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2023, y desde entonces ha pasado a ser la oferta sueca más vista de la plataforma de streaming.

De que trata la serie de Netflix, Tore

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie sueca que no es apta para menores, Tore centra su historia en: "Un chico de 27 años inmaduro y sin rumbo se lanza a un desconocido mundo de sexo, drogas y autodescubrimiento tras la muerte de alguien muy cercano".

La serie cuenta con capítulos muy cortos, y este detalle no pasó inadvertido para los suscriptores de Netflix.

tore 2
Tore trae a Netflix una historia donde el sexo y las drogas est&aacute;n presentes todo el tiempo

Tore trae a Netflix una historia donde el sexo y las drogas están presentes todo el tiempo

Reparto de la serie de Netflix, Tore

  • William Spetz como Tore
  • Sanna Sundqvist como Linn
  • Hannes Fohlin como Erik
  • Lotta Tejle como Ulla
  • Per Svensson como Per
  • Victor Iván como Viggo
  • Peter Haber como Bosse
  • Carlos Romero Cruz como Shady Meat

