Netflix arrasa con una serie no apta para menores: tiene 6 capítulos

La serie cuenta con la particularidad de tener un total de 6 capítulos, y es que cada uno de ellos duran apenas 30 minutos, por lo que estamos al frente de una de las historias más cortas e intensas de todo Netflix. Su presencia en el catálogo de series y películas no pasó inadvertida para los suscriptores, que cada vez más eligen historias de este tipo, no por género, sino por duración.

Esta serie se incorporó al catálogo de series y películas de Netflix a mediados del 2023, y desde entonces ha pasado a ser la oferta sueca más vista de la plataforma de streaming.

De que trata la serie de Netflix, Tore

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie sueca que no es apta para menores, Tore centra su historia en: "Un chico de 27 años inmaduro y sin rumbo se lanza a un desconocido mundo de sexo, drogas y autodescubrimiento tras la muerte de alguien muy cercano".

La serie cuenta con capítulos muy cortos, y este detalle no pasó inadvertido para los suscriptores de Netflix.

Tore trae a Netflix una historia donde el sexo y las drogas están presentes todo el tiempo

Reparto de la serie de Netflix, Tore