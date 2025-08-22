Qué ver en las principales plataformas de streaming: lo mejor en series y películas

Netflix, Disney+, HBO Max y Prime Video tienen una interminable lista de propuestas para elegir de su catálogo de series y películas para disfrutar durante el fin de semana, ya sea en familia con los más pequeños, solo o con la compañía deseada. Qué ver el sábado 16 o el domingo 17 de agosto de 2025.

Vale decir que hay novedades para todos los gustos, edades y géneros entre las series y películas recién agregadas, ya sea en Netflix, Disney+, HBO Max y Prime Video.

Netflix tiene una gran cantidad de opciones para elegir en su catálogo de series y películas y cuando no sabes qué ver, podés elegir entre las 10 producciones más vistas por los usuarios en los últimos días.

Las 10 series más populares en Argentina hoy:

  • En el barro
  • Merlina
  • Jóvenes y millonarios
  • Pecados inconfesables
  • El Marginal
  • Muertos S.L.
  • División Palermo
  • Cuerpos de TV: La realidad de "The Biggest Loser"
  • Indomable
  • El sinuoso camino del derecho

Las 10 películas más populares en Argentina hoy:

  • La noche siempre llega
  • Las guerreras k-pop
  • Luna de miel en familia
  • Romance con estilo
  • La Luz del diablo
  • Mi año en Oxford
  • ¿Qué pasó ayer? Parte III
  • ¿Qué pasó ayer?
  • ¿Qué pasó ayer? Parte II
  • Home: No hay lugar como el hogar

La plataforma Disney+ es un servicio de streaming propiedad de The Walt Disney Company mediante su división Disney Entertainment. Su contenido está integrado por lo perteneciente a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu (en algunos países) y ESPN+. Además en Latinoamérica, también incluye contenido de Star+ (ex Fox).

Top 10 en Argentina hoy:

  • Quebranto
  • Alien: Earth
  • Un viernes de locos
  • El Amateur: Operación Venganza
  • Los increíbles 2
  • Juego de gemelas
  • La princesa y el sapo
  • Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos | Una mirada especial
  • Blanca Nieves y los siete enanos
  • La era de hielo
Netflix se mantiene como la líder por su alcance global y la cantidad de contenido. Mientras que Disney+, HBO Max y Prime Video se destacan por fortalezas muy específicas, ya sea el enfoque en franquicias, la calidad de sus producciones o el valor de la membresía.

Qué ver este fin de semana en HBO Max y Prime Video

Las series y películas más vistas que podés elegir y ver en la plataforma que combina el catálogo de HBO con el contenido de otras marcas como Warner Bros., DC Universe y Discovery son las siguientes:

Las 10 series más populares en Argentina hoy:

  • Viudas negras, p*tas y chorras
  • La Voz Argentina
  • Estado de furia
  • Bahar
  • And Just Like That...
  • Twisted Metal
  • La Edad Dorada
  • Marcial Maciel: El Lobo de Dios
  • Gilmore girls
  • Un Espía entre Amigos

Las 10 películas más populares en Argentina hoy:

  • Nosferatu
  • Destino final: Lazos de sangre
  • Beekeeper: sentencia de muerte
  • Monkey Man: El despertar de la bestia
  • Aprendiz de asesino serial
  • Jurassic Park
  • Until Dawn: noche de terror
  • Los calienta bancas (The Benchwarmers)
  • El Grinch
  • Dr. Cable, el desastre llama a la puerta (The Cable Guy)

Mientras que Prime Video ofrece una amplia variedad de contenido, incluyendo series y películas, documentales y contenido para niños. En el sitio se destacan "los 10 mejores títulos en Argentina", donde vas a encontrar lo más visto hoy, es decir los que más reproducciones están teniendo en ese momento.

Los 10 mejores películas en Argentina:

  • El último encargo
  • Adentro
  • Amenaza en el aire
  • Encerrado
  • War of the Worlds
  • El conde de Montecristo
  • Rescate Implacable
  • Mi gran boda griega 3
  • Vacío ártico
  • Los crímenes de Oxford

Los 10 mejores series en Argentina:

  • El verano que me enamoré (nuevo episodio)
  • Betty la fea, la historia continúa
  • Menem
  • Yo soy Betty, la fea
  • Avenida Brasil
  • El Chavo
  • Butterfly
  • Educando a Nina
  • Éramos mentirosos
  • Las Estrellas

