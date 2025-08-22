Qué ver en las principales plataformas de streaming: lo mejor en series y películas

Las 10 series más populares en Argentina hoy:

En el barro

Merlina

Jóvenes y millonarios

Pecados inconfesables

El Marginal

Muertos S.L.

División Palermo

Cuerpos de TV: La realidad de "The Biggest Loser"

Indomable

El sinuoso camino del derecho

Las 10 películas más populares en Argentina hoy:

La noche siempre llega

Las guerreras k-pop

Luna de miel en familia

Romance con estilo

La Luz del diablo

Mi año en Oxford

¿Qué pasó ayer? Parte III

¿Qué pasó ayer?

¿Qué pasó ayer? Parte II

Home: No hay lugar como el hogar

La plataforma Disney+ es un servicio de streaming propiedad de The Walt Disney Company mediante su división Disney Entertainment. Su contenido está integrado por lo perteneciente a Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu (en algunos países) y ESPN+. Además en Latinoamérica, también incluye contenido de Star+ (ex Fox).

Top 10 en Argentina hoy:

Quebranto

Alien: Earth

Un viernes de locos

El Amateur: Operación Venganza

Los increíbles 2

Juego de gemelas

La princesa y el sapo

Los 4 Fantásticos: Primeros Pasos | Una mirada especial

Blanca Nieves y los siete enanos

La era de hielo

Series-y-peliculas-que-ver-Netflix-Disney-HBO-Prime-VIdeo Netflix se mantiene como la líder por su alcance global y la cantidad de contenido. Mientras que Disney+, HBO Max y Prime Video se destacan por fortalezas muy específicas, ya sea el enfoque en franquicias, la calidad de sus producciones o el valor de la membresía.

Qué ver este fin de semana en HBO Max y Prime Video

Las series y películas más vistas que podés elegir y ver en la plataforma que combina el catálogo de HBO con el contenido de otras marcas como Warner Bros., DC Universe y Discovery son las siguientes:

Las 10 series más populares en Argentina hoy:

Viudas negras, p*tas y chorras

La Voz Argentina

Estado de furia

Bahar

And Just Like That...

Twisted Metal

La Edad Dorada

Marcial Maciel: El Lobo de Dios

Gilmore girls

Un Espía entre Amigos

Las 10 películas más populares en Argentina hoy:

Nosferatu

Destino final: Lazos de sangre

Beekeeper: sentencia de muerte

Monkey Man: El despertar de la bestia

Aprendiz de asesino serial

Jurassic Park

Until Dawn: noche de terror

Los calienta bancas (The Benchwarmers)

El Grinch

Dr. Cable, el desastre llama a la puerta (The Cable Guy)

Mientras que Prime Video ofrece una amplia variedad de contenido, incluyendo series y películas, documentales y contenido para niños. En el sitio se destacan "los 10 mejores títulos en Argentina", donde vas a encontrar lo más visto hoy, es decir los que más reproducciones están teniendo en ese momento.

Los 10 mejores películas en Argentina:

El último encargo

Adentro

Amenaza en el aire

Encerrado

War of the Worlds

El conde de Montecristo

Rescate Implacable

Mi gran boda griega 3

Vacío ártico

Los crímenes de Oxford

Los 10 mejores series en Argentina: