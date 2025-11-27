Sabiduría japonesa: el método para alcanzar el éxito laboral en 6 pasos

Cada uno de los pasos recorre el camino para enfocarse en lo más importante de cada trabajo. Diferentes estudios han marcado el crecimiento del síndrome del burnout (cerebro quemado) como un problema creciente, al igual que otros aseguran que centrarse en el bienestar de los trabajadores eleva las posibilidades de retener a los más talentosos.

El libro de Niizawa "Ikigai, felicidad y sabiduría japonesa para transformar tu vida" indica las seis herramientas para dejar atrás el burnout.

PASO 1 Y 2: IKIGAI + GAMBATTE, COMPROMISO CON EL TRABAJO Y HACERLO CON UN OBJETIVO CLARO

"Gambatte" significa "dar el máximo esfuerzo de uno mismo", en buen argento es el famoso "dale que podés". Se puede aplicar tanto en lo personal como en lo laboral y pone el énfasis en comprometerse en cada actividad sin importar su magnitud.

En tanto, "Ikigai no es un objetivo final, es descubrir eso que te mueve cada mañana y da coherencia a todo lo demás" según explica el autor. De esta manera se puede descubrir un sentido en lo cotidiano, sin tener que hacer cambios drásticos para disfrutar una tarea pequeña.

Sabiduría japonesa mujer tomando agua.jpg Sabiduría japonesa: dar el maximo esfuerzo de uno mismo. Freepik

PASO 3 Y 4: WABI SABI + SHIKATA GA NAI: HAY COSAS QUE NO DEPENDEN DE UNO

Con la búsqueda de la perfección puede llegar la frustración. Por eso, el "wabisabi" puede enseñar a aceptar la imperfección y a no sufrir en los entornos donde se trabaje con mucha presión.

A esto se suma "Shikataganai", idea que refiere a aceptar lo que uno no puede cambiar y enfocarse en lo positivo. Así, es posible deshacerse del estrés inútil por los actos que no tienen control, tales como decisiones de superiores o una crisis.

PASO 5 y 6: GAMAN + KINTSUGI: TRANSFORMAR LO MALO EN BUENO

"Gaman" es un sinónimo de resiliencia, muy útil para resistir y superar las dificultades en forma serena y digna. El estudio "Resiliencia y síndrome de Burnout en personal de salud de emergencias de hospitales de zona oeste del Gran Buenos Aires" de la Universidad Abierta Americana determinó que los médicos y enfermeros con más resiliencia eran quienes menos sufrían el "burnout".

El "Kintsugi", en cambio, trata sobre una milenaria práctica japonesa que destaca las imperfecciones. Busca aceptar las propias fallas y errores como una pieza de nuestra identidad. Equivocarse no define a un empleado, sino que le sirve para aprender y usarlo de ejemplo para crecer de forma profesional.