Sabiduría japonesa: los 7 alimentos que alargan la vida de su población por encima de los 90 años

Los avances en este campo se deben en gran parte a la reducción en el consumo de sal, que disminuyó la prevalencia de enfermedades cardiovasculares y cáncer de estómago. En este camino hacia el primer puesto, la alimentación es una de las claves más importantes. Así lo afirma Nagayama Hisao, investigador japonés de la cultura y la historia de la alimentación nonagenario. Su mensaje defiende dos pilares: que la esencia de la gastronomía nipona es expresar el agradecimiento hacia la naturaleza por los frutos que nos nutren, y que los productos naturales son una fuente inagotable de salud.

Sabiduría japonesa: los 7 alimentos claves para una vida larga y saludable

El enfoque gastronómico de Hisao es sencillo y respetuoso. Se basa en disfrutar al máximo el sabor natural de los ingredientes, evitando excesivas adulteraciones, y aprovechar el ciclo estacional, utilizando ingredientes en su máximo esplendor. Además, remarca la importancia de cocinar con productos seleccionados en cada fase de la temporada: hashiri (inicio), sakari (medio) y nagori (final). También existe una técnica japonesa para adelgazar y no engordar.