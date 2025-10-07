Inicio Sociedad Sabiduría japonesa
Sabiduría japonesa: los 7 alimentos que alargan la vida de su población por encima de los 90 años

Nagayama Hisao, un nonagenario investigador de la cultura alimentaria, revela los 7 ingredientes fundamentales que aconseja la sabiduría japonesa y sustentan la alta esperanza de vida en Japón

Por UNO
Sabiduría japonesa: los alimentos claves para ser el país con mayor índice de longevidad.

Japón es el país líder mundial en esperanza de vida, con una expectativa que supera los 84 años (87 años para las mujeres y 81 para los hombres). De hecho, alrededor de 90.000 personas superan el siglo de vida. No siempre fue así, la sabiduría japonesa puso la lupa en 7 alimentos que elevan la longevidad de ese país.

Los avances en este campo se deben en gran parte a la reducción en el consumo de sal, que disminuyó la prevalencia de enfermedades cardiovasculares y cáncer de estómago. En este camino hacia el primer puesto, la alimentación es una de las claves más importantes. Así lo afirma Nagayama Hisao, investigador japonés de la cultura y la historia de la alimentación nonagenario. Su mensaje defiende dos pilares: que la esencia de la gastronomía nipona es expresar el agradecimiento hacia la naturaleza por los frutos que nos nutren, y que los productos naturales son una fuente inagotable de salud.

Sabiduría japonesa
Sabidur&iacute;a japonesa. Los alimentos que forman la dieta nipona para vivir por encima de los 80 a&ntilde;os.&nbsp;

Sabiduría japonesa: los 7 alimentos claves para una vida larga y saludable

El enfoque gastronómico de Hisao es sencillo y respetuoso. Se basa en disfrutar al máximo el sabor natural de los ingredientes, evitando excesivas adulteraciones, y aprovechar el ciclo estacional, utilizando ingredientes en su máximo esplendor. Además, remarca la importancia de cocinar con productos seleccionados en cada fase de la temporada: hashiri (inicio), sakari (medio) y nagori (final). También existe una técnica japonesa para adelgazar y no engordar.

Basado en estos fundamentos, Hisao ha identificado 7 ingredientes claves para una dieta que promueva una vida larga y saludable. Los alimentos son:

  • Legumbres
  • Sésamo
  • Pescado
  • Pollo
  • Ciruelas Japonesas (Umeboshi)
  • Ajo
  • Verduras

Umeboshi: ciruelas japonesas

Entre todos estos alimentos, Hisao pone en relieve especial los productos fermentados, una práctica profundamente arraigada en la gastronomía japonesa. Esta técnica ancestral no solo infunde sabores únicos a los alimentos, sino que también ofrece beneficios para la salud y contribuye a su preservación.

Sabiduria japonesa truco para no tener pies fríos 3.jpg
Sabidur&iacute;a japonesa para tener una vida sana y larga.

Un ejemplo emblemático de esta tradición son las umeboshi, ciruelas japonesas fermentadas y saladas. Estas ciruelas, sometidas a un proceso de fermentación, salazón y secado al sol, adquieren un sabor distintivo y son consideradas un pilar de la salud en Japón.

Más allá de las atribuciones culturales, la ciencia ha aportado evidencias sobre las propiedades del umeboshi:

  • Función hepática: ayuda a preservar la función hepática y puede reducir el daño en personas con enfermedades del hígado.
  • Salud digestiva: su alto contenido de fibra apoya la digestión, actúa como laxante natural y mejora la salud del tracto gastrointestinal.
  • Efecto anticancerígeno: compuestos presentes en el umeboshi podrían tener propiedades anticancerígenas al detener el crecimiento de células cancerosas en varios tipos de cáncer.
  • Poder antioxidante: es una fuente importante de antioxidantes que neutralizan los radicales libres, protegiendo contra el daño celular y reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas.
  • Salud ósea: los polifenoles benefician la salud ósea al mejorar la producción de colágeno y la función de las células responsables de la síntesis ósea (osteoblastos), lo que ayuda a prevenir la osteoporosis.
  • Propiedades antibacterianas: Puede inhibir el crecimiento de bacterias causantes de enfermedades orales, ayudando a prevenir la formación de caries.
  • Control de glucosa: Estudios sugieren que puede ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en sangre al afectar la absorción de glucosa.

