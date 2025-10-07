Sabiduría japonesa: los 7 alimentos que alargan la vida de su población por encima de los 90 años

Basado en estos fundamentos, Hisao ha identificado 7 ingredientes claves para una dieta que promueva una vida larga y saludable. Los alimentos son:
- Legumbres
- Sésamo
- Pescado
- Pollo
- Ciruelas Japonesas (Umeboshi)
- Ajo
- Verduras
Umeboshi: ciruelas japonesas
Entre todos estos alimentos, Hisao pone en relieve especial los productos fermentados, una práctica profundamente arraigada en la gastronomía japonesa. Esta técnica ancestral no solo infunde sabores únicos a los alimentos, sino que también ofrece beneficios para la salud y contribuye a su preservación.
Sabiduria japonesa truco para no tener pies fríos 3.jpg
Sabiduría japonesa para tener una vida sana y larga.
Un ejemplo emblemático de esta tradición son las umeboshi, ciruelas japonesas fermentadas y saladas. Estas ciruelas, sometidas a un proceso de fermentación, salazón y secado al sol, adquieren un sabor distintivo y son consideradas un pilar de la salud en Japón.
Más allá de las atribuciones culturales, la ciencia ha aportado evidencias sobre las propiedades del umeboshi:
- Función hepática: ayuda a preservar la función hepática y puede reducir el daño en personas con enfermedades del hígado.
- Salud digestiva: su alto contenido de fibra apoya la digestión, actúa como laxante natural y mejora la salud del tracto gastrointestinal.
- Efecto anticancerígeno: compuestos presentes en el umeboshi podrían tener propiedades anticancerígenas al detener el crecimiento de células cancerosas en varios tipos de cáncer.
- Poder antioxidante: es una fuente importante de antioxidantes que neutralizan los radicales libres, protegiendo contra el daño celular y reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas.
- Salud ósea: los polifenoles benefician la salud ósea al mejorar la producción de colágeno y la función de las células responsables de la síntesis ósea (osteoblastos), lo que ayuda a prevenir la osteoporosis.
- Propiedades antibacterianas: Puede inhibir el crecimiento de bacterias causantes de enfermedades orales, ayudando a prevenir la formación de caries.
- Control de glucosa: Estudios sugieren que puede ayudar a estabilizar los niveles de azúcar en sangre al afectar la absorción de glucosa.