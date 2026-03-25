Canas: los colores de tinte que serán tendencia en la temporada otoño-invierno 2026

“El rojo se confirma como un color magnético para el invierno, ideal para quienes buscan un look decidido pero elegante”, dicen los especialistas. Estos tonos de tinte combinan profundidad y brillo, creando reflejos sensoriales.

Como bien es sabido, este color de tinte es recomendado para personas con el cabello rojizo que ya están exhibiendo sus primeras canas. El resultado será un look seductor de carácter fuerte.

Honey Butter/Golden Honey: la calidez envolvente de los tonos miel

Para quienes siempre lucieron una cabellera rubia, los especialistas recomiendan probar tonos como el Honey Butter y el Golden Honey, los cuales aportan un acabado suave y luminoso, perfectos para realzar los rasgos y crear estilos sofisticados y naturales.

De esta forma, no solo lograrás ocultar las canas, sino que también conseguirás reflejos sutiles, al mismo tiempo que rejuvenecerás el rostro sin realizar cambios radicales.

tinte cabello Adiós canas: los tonos que serán tendencia en otoño-invierno 2026.

Chestnut: el castaño rico, natural y versátil

Por último, si tu melena castaña exhibe algunas canas, un buen color de tinte sugerido por los expertos será el Chesnut. Este tono que será tendencia en la temporada otoño-invierno 2026 juega con la profundidad, la calidez y los reflejos terrosos.

El Chestnut expresa elegancia y naturalidad, siendo una de las opciones más sofisticadas, dándole luminosidad al cabello durante los meses más fríos y tapando las canas que le agregan años de vida al rostro.