Qué significa para la psicología que las personas prefieran las cosas dulces antes que la comida salada

Tal como quienes eligen el mismo gusto de helado desde que son pequeños, hay personas que eligen incansablemente las comidas dulces y el antojo de un "postresito" por sobre los salado. ¿Te has preguntado a qué se debe?

Psicología: que significa que una persona prefiera lo dulce antes que la comida salada

postres Muchos tienen una sensibilidad distinta a los sabores, lo que puede hacer que ciertos alimentos les resulten más placenteros que otros, tal como los postres o el chocolate.

Pues las elecciones que tienen las personas dicen mucho más de lo que imaginan. Según la psicología que analiza comportamientos, hay ciertos aspectos que pueden revelar emociones, pensamientos ocultos o estados de ánimo. Uno de los más comunes es en este caso, es preferir siempre picar algo dulce y no salado.