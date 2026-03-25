10.000 toneladas y más de 700 contenedores: China sorprende con buque portacontenedores eléctrico más grande del mundo

Lo que hace especialmente notable al barco Ning Yuan Dian Kun es su sistema de propulsión. Diez baterías modulares con una capacidad combinada de hasta 19000 kWh alimentan dos motores eléctricos de imanes permanentes, eliminando por completo el uso de combustibles fósiles tanto durante la navegación como mientras el buque está atracado. Este enfoque permite operar con cero emisiones directas de carbono, un avance significativo en un sector tradicionalmente dependiente de motores diésel pesados.

Buque de China (2)

¿Cómo es este buque?

Una característica práctica de su diseño es la capacidad de intercambio rápido de baterías. Cuando el barco está en puerto, las unidades de batería pueden ser sustituidas por otras ya cargadas, reduciendo significativamente el tiempo de inactividad asociado con la recarga tradicional. Este tipo de soluciones modulares apunta a mejorar la viabilidad operativa de los buques eléctricos en rutas comerciales reales.

Este buque se caracteriza por:

Medir 127,8 metros de eslora

Tener 21,6 metros de manga

10,5 metros de profundidad

Está diseñado para transportar hasta 740 contenedores estándar de 20 pies (TEU).

Su velocidad máxima ronda los 11,5 nudos, adecuada para rutas costeras y de corta distancia

Además de su propulsión eléctrica, el barco incorpora sistemas avanzados de navegación autónoma que integran planificación de rutas, monitorización en tiempo real y funciones de evitación de colisiones, así como paneles solares que generan energía adicional para apoyar distintos sistemas a bordo.

Una vez completas sus pruebas en el mar, el Ning Yuan Dian Kun será entregado a Ningbo Ocean Shipping Co., Ltd., que lo incorporará a sus rutas de transporte costero vinculadas al puerto de NingboZhoushan, uno de los más activos del mundo. El barco está llamado a convertirse en el primero de dos buques gemelos, seguido por una unidad adicional conocida como Ning Yuan Dian Peng.