En los últimos años, el transporte marítimo, responsable de cerca del 90% del comercio global, ha sido también señalado como uno de los sectores más contaminantes del planeta. En este sentido, para China la innovación en propulsión y eficiencia energética se ha convertido en una prioridad para armadores, astilleros y gobiernos.
Es justamente en este cruce entre necesidad climática y desafío tecnológico donde surge una de las novedades navales más llamativas de 2026. Se trata del barco Ning Yuan Dian Kun, considerado el mayor barco portacontenedores totalmente eléctrico jamás construido.
10.000 toneladas y más de 700 contenedores: China sorprende con buque portacontenedores eléctrico más grande del mundo
Desarrollado por el astillero Jiangxi Jiangxin Shipbuilding Co., Ltd., en China, este buque de unas 10.000 toneladas de desplazamiento ha iniciado recientemente pruebas de navegación en mar abierto, tras completar sus ensayos de amarre y equipamiento en dique. Las pruebas, que se realizan frente a Shanghái, tienen como objetivo evaluar la eficiencia de su sistema de propulsión eléctrica, el rendimiento de su batería y las capacidades de sus sistemas inteligentes antes de que el barco pase a servicio comercial.
Lo que hace especialmente notable al barco Ning Yuan Dian Kun es su sistema de propulsión. Diez baterías modulares con una capacidad combinada de hasta 19000 kWh alimentan dos motores eléctricos de imanes permanentes, eliminando por completo el uso de combustibles fósiles tanto durante la navegación como mientras el buque está atracado. Este enfoque permite operar con cero emisiones directas de carbono, un avance significativo en un sector tradicionalmente dependiente de motores diésel pesados.
¿Cómo es este buque?
Una característica práctica de su diseño es la capacidad de intercambio rápido de baterías. Cuando el barco está en puerto, las unidades de batería pueden ser sustituidas por otras ya cargadas, reduciendo significativamente el tiempo de inactividad asociado con la recarga tradicional. Este tipo de soluciones modulares apunta a mejorar la viabilidad operativa de los buques eléctricos en rutas comerciales reales.
Este buque se caracteriza por:
- Medir 127,8 metros de eslora
- Tener 21,6 metros de manga
- 10,5 metros de profundidad
- Está diseñado para transportar hasta 740 contenedores estándar de 20 pies (TEU).
- Su velocidad máxima ronda los 11,5 nudos, adecuada para rutas costeras y de corta distancia
Además de su propulsión eléctrica, el barco incorpora sistemas avanzados de navegación autónoma que integran planificación de rutas, monitorización en tiempo real y funciones de evitación de colisiones, así como paneles solares que generan energía adicional para apoyar distintos sistemas a bordo.
Una vez completas sus pruebas en el mar, el Ning Yuan Dian Kun será entregado a Ningbo Ocean Shipping Co., Ltd., que lo incorporará a sus rutas de transporte costero vinculadas al puerto de NingboZhoushan, uno de los más activos del mundo. El barco está llamado a convertirse en el primero de dos buques gemelos, seguido por una unidad adicional conocida como Ning Yuan Dian Peng.